VIDEO Un an de la moartea lui George Floyd, marș de comemorare la Minneapolis

Foto: Chris Tuite-ImageSPACE / The Mega Agency / Profimedia

Manifestatii in Minneapolis

Familia lui George Floyd şi câteva sute de persoane au ieşit duminică în stradă, la Minneapolis, la unul dintre primele evenimente din Statele Unite în vederea comemorării unui an de la uciderea bărbatului de culoare de către poliţistul alb.Aproximativ 1.500 de persoane au mărşăluit în metropola din nordul Statelor Unite şi s-au alăturat membrilor familiei Floyd şi rudelor altor afroamericani ucişi de poliţişti, relatează Barrons Adunarea a început cu discursuri în faţa clădirii în care Derek Chauvin a fost găsit vinovat de acest omor, la 20 aprilie Fostul poliţist, în prezent încarcerat, urmază să-şi afle pedeapsa la 25 iunie.„A fost un an lung. A fost un an dureros. A fost foarte frustrant pentru mine şi pentru familia mea”, a declarat Bridgett Floyd, sora lui Floyd. Viaţa sa, spune ea, s-a schimbat „într-o clipă” atunci când fratele său a fost ucis.