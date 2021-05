”Trump...un rasist, porc sexist, un afurisit corupt și nebun” -adevărata părere a lui Obama despre succesorul său

”Este un nebun” ar fi spus Obama în 2017, imediat după victoria lui Trump în alegerile prezidențiale, aflat la o reuniune cu finanțatorii care doreau să smulgă de la el o reacție în schimbul cecurilor generoase pe care le scriau pentru fundația sa. Obama face portretul liderilor: Putin e complet șters ca aspect fizic, dar se comportă ca șeful unui cartel din Chicago. Trump voia să construiască o sală de bal la Casa Albă Cel puțin așa povestește jurnalistul american în cartea ”Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Donald Trump” (Bătălia pentru sufletul Americii: Din culisele campaniei democraților împotriva lui Trump- n.red) care va fi lansată săptămâna viitoare și care a fost consultată de The Guardian “Este un nebun. (...) Nu credeam că o să fie atât de rău. Nu credeam că o să ajungem să avem la Casa Albă un porc rasist și sexist, un dement”, ar fi comentat Obama. El a mai spus că Trump este un “afurisit corupt” (corrupt motherfucker).Obama era șocat de realitatea post-alegeri și reacționa la fel ca foarte mulți americani sau oameni din întreaga lume, consemnează autorul.Potrivit altor extrase din carte publicate de Politico, un incident neplăcut este legat și de relația Primei Doamne cu vicepreședintele SUA Kamala Harris. Jill Biden este citată înjurând-o pe Harris despre care spune că ”ar trebui să se ducă naibii”. Jill Biden era enervată din cauza atacului lansat de Harris asupra soțului ei în dezbaterile preliminare din partidul democrat.