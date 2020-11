Obama face portretul liderilor: Putin e complet șters ca aspect fizic, dar se comportă ca șeful unui cartel din Chicago. Trump voia să construiască o sală de bal la Casa Albă, Sarkozy își umfla pieptul ca un cocoș

Obama vorbește despre copilăria sa, ajungând până la Casa Albă, în cei opt ani cât a fost președintele celei mai puternice democrații, fiind ales de două ori (2008-2012, 2012-2016), trecând prin momentul uciderii lui Osama bin Laden și ajungând la Trump.Președintele Rusiei, Vladimir Putin este un ”dur”, dar, din punct de vedere fizic, este complet șters, povestește fostul lider de la Casa Albă. Mai mult, el îl compară pe Putin cu ”șeful dur al unui cartel din epoca întunecată a orașului Chicago, dintre cei care obișnuiau să controleze întreaga mașinărie politică, doar că are acces la arme nucleare și drept de veto în Consiliul de Securitate al ONU”, potrivit The Guardian și unei recenzii publicate de New York Times și semnate de scriitoarea nigeriană Chimamanda Ngozi Adichie. Aceasta remarcă faptul că descrierile lui Obama sunt pline de observații fine și umor.Relația dintre Obama și Putin a devenit tot mai tensionată de-a lungul anilor, după tentative eșuate de resetare a relațiilor bilaterale începând cu 2009, culminând cu celebra scenă a ”confruntării” față în față din 2016.“Fizic, nu are nimic remarcabil în el”, povestește Obama, care are o prezență impresionantă, având o înălțime de 1.85 metri, față de cei 1.70 ai lui Putin.Despre protejatul lui Putin la vremea aceea, Dmitri Medvedev, Obama menționează doar că era fan Deep Purple și ”trăda un soi de detașare ironică, de parcă mi-ar fi transmis că nici el nu crede tot ce spune”.În schimb, fostul premier britanic David Cameron are un aer ”urban”, degajând încrederea cuiva care nu a fost pus prea mult la încercare de viață (și asta deși Cameron și-a pierdut unul dintre copii- n.red).Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy este descris ca un ”cocoș care își umfla pieptul”. Revenind acasă, Barack Obama își amintește despre atmosfera politică din 2010, la doi ani după ce fusese ales președintele SUA, iar alegerile legislative au adus un câștig pentru republicani, aceștia punând mâna pe Camera Reprezentanților.Obama merge cu analiza dincolo de chestiunile urâte ale politicii și vorbește despre ”o reacție emoțională, aproape viscerală față de alegerea mea ca președinte, care nu avea de-a face cu deosebirile de ordin ideologic”. De fapt, el sugerează că alegerea sa a declanșat într-o parte a societății energii latente care țin de rasism.“Era ca și cum simpla mea prezență la Casa Albă declanșase, un sentiment de adâncă panică, un sentiment că ordinea naturală a lucrurilor fusese dată peste cap”, povestește Obama.În 2010, abia dacă știa de existenta lui Donald Trump, mai scrie fostul președinte american, relatând un mic episod de la Casa Albă, când marele magnat și prezentator de reality show a sunat un consilier oferindu-se să ajute în contextul deversării petrolului Deepwater Horizon, un dezastru industrial petrecut în aprilie 2010. Când i s-a spus că problema este bine gestionată, a schimbat subiectul și s-a oferit să construiască o ”frumoasă sală de bal” pe terenul de la Casa Albă, pentru că a văzut că Obama găzduise o cină de stat într-un cort. A fost refuzat politicos.Cartea The Promised Land a fost tradusă și în limba română și este deja disponibilă pe piață.