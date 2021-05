Rudy Giuliani i-a angajat pe avocații care l-au apărat pe violatorul Harvey Weinstein

Procurorii federali au efectuat percheziții la locuința și biroul din New York al lui Giuliani ca parte a unei anchete privind activitățile acestuia în Ucraina.Potrivit unor documente depuse miercuri în instanță, Giuliani, avocatul personal al fostului președinte republican Donald Trump, va fi reprezentat de Arthur Aidala și Barry Kamins care l-au apărat pe producătorul american de filme Harvey Weinstein.Giuliani se află în centrul unor acuzații privind activități de lobby efectuate în favoarea unui guvern străin.Acuzațiile datează din 2019 și sunt legate de înțelegerile lui Giuliani cu oficiali ucraineni pentru a găsi informații compromițătoare despre afacerile lui Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, înaintea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2020.De asemenea, Giuliani s-ar fi aflat în spatele concedierii Mariei Yovanovitch, ambasadoarea Statelor Unite în Ucraina, potrivit New York Times care a scris în premieră despre percheziții.Anchetatorii ar fi confiscat dispozitive electronice, inclusiv telefoane mobile și un computer care îi aparțin asistentei personal al lui Giuliani, Jo Ann Zafonte.Deși extrem de critic cu privire la investigație, Giuliani ar fi concediat angajați și contractori independenți în ultimele săptămâni pentru a-și tăia din cheltuieli înaintea unui alt proces în care este acuzat de Dominion Voting Systems de defăimare.Giuliani este implicat de asemenea într-un proces de divorț.Arthur Aidala a confirmat joi pentru The Hill că va compărea în fața instanței alături de Kamins pentru a-l reprezenta pe Giuliani.Ambii l-au apărat anterior pe Weinstein care a înaintat un apel împotriva condamnării sale dar se confruntă și cu un proces separat.