Rudy Giuliani, dat în judecată de compania pe care a acuzat-o de fraudarea alegerilor din SUA / Suma enormă pe care o cere Dominion Voting Systems

Plângerea de 107 pagini a fost înaintată unei instanțe din capitala americană Washington D.C., acuzându-l pe Giuliani de purtarea unei „campanii virale de dezinformare despre Dominion” alcătuită din afirmații „demonstrabil false”, cu scopul de a se îmbogăți prin onorariile percepute și veniturile realizate din podcast-ul său.Dominion cere daune de peste 1,3 miliarde de dolari, plângerea companiei bazându-se pe mai mult de 50 de afirmații făcute de Giuliani în timpul unor audieri legislative, pe Twitter, în timpul podcast-ului său și când a fost invitat la emisiuni TV conservatoare.Giuliani a fost unul dintre principalii susținători ai unei teorii conspiraționiste bizare potrivit căreia o rețea socialistă internațională în care ar fi fost implicat și răposatul președinte venezuelean Hugo Chavez a răsturnat rezultatul alegerilor din 3 noiembrie cu ajutorul mașinilor de vot ale companiei Dominion.Fostul primar al New York-ului este unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Donald Trump și una dintre puținele persoane apropiate de Trump sau din cabinetul său care au continuat să susțină teoriile nefondate privind fraudarea masivă a alegerilor după ce peste 50 de procese intentate de echipa de campanie a fostului președinte republican au fost respinse în instanță. Senatorul democrat din statul New York Brad Holyman a cerut excluderea lui Giuliani din barou din cauza rolului său în atacul insurecționist din 6 ianuarie asupra Capitoliului SUA , congresmanul depunând o cerere oficială pentru demararea procesului în cadrul sistemului judiciar din statul său.Dominion a înaintat anterior plângeri în instanță și împotriva echipei de campanie a lui Donald Trump și a fostei avocate Sidney Powell, compania acuzându-le de răspândirea unor teorii conspiraționiste false despre alegerile pierdute de Donald Trump.„Dominion nu a fost fondată în Venezuela pentru a-l ajuta pe Hugo Chavez să fraudeze alegeri”, mai afirmă compania în plângerea formulată împotriva lui Giuliani.Dominion îl avertizase pe Giuliani într-o scrisoare trimită la sfârșitul lunii decembrie să păstreze toate înregistrările cu afirmațiile sale și nu mai facă afirmații false, anunțându-l că acționarea sa în instanță este „iminentă”.Dar avocatul personal al lui Donald Trump a continuat să facă afirmații nefondate privind fraudarea alegerilor și la doar câteva zile după primirea scrisorii de la Dominion a scris pe Twitter că „mașinile de vot mincinoase ale Dominion” trebuie investigate.Săptămâna trecută acesta a declarat în timpul podcast-ului său că „atâta timp cât ai de-a face cu Dominion, există un pericol clar și prezent” că rezultatele alegerilor ar putea fi fraudate.Giuliani a adăugat că are „cutii de dovezi care îi susțin afirmațiile”.