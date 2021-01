Adio, Rudy? Avocatul lui Trump, amenințat cu excluderea din barou

„Furarea” alegerilor

Senatorul democrat din statul New York Brad Holyman a cerut excluderea lui Giuliani din barou din cauza rolului său în „atacul insurecționist violent asupra Capitoliului Statelor Unite”.Holyman a depus o cerere oficială pentru demararea procesului în cadrul sistemului judiciar din statul New York.Asociația Baroului din Statul New York (NYSBA) a anunțat la rândul ei deschiderea unei investigații privind excluderea lui Giuliani. NYSBA este o asociație voluntară care nu are puterea de a-l exclude din barou dar îi poate revoca apartenența la organizație.Aceste evoluții arată cât de mult a decăzut Giuliani, care la un moment dat a fost procuror al statului New York iar apoi de două ori primar al orașului.Giuliani a fost cunoscut într-o perioadă drept „Primarul Americii” datorită răspunsului său la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 și era considerat un viitor candidat prezidențial republican cu o cale clară către Casa Albă.Însă ambițiile sale prezidențiale s-au stins treptat iar până la Convenția Națională a Partidului Republican din 2016 Giuliani devenise un susținător înfocat al lui Donald Trump.În ultimele luni Giuliani a fost în prim-planul eforturilor echipei de avocați a lui Donald Trump de a răsturna rezultatul alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie prin formularea de plângeri nedovedite privind fraudarea masivă a alegerilor.Fostul primar al New York-ului, care este și avocatul personal al președintelui republican, a fost implicat într-o serie de incidente jenante în 2020, începând cu apariția sa în filmul „Borat Subsequent Moviefilm” al lui Sacha Baron Cohen, lansat în 16 octombrie.Avocatul a încercat să minimalizeze incidentul, vorbind despre acest fapt în 7 iulie într-un interviu acordat New York Post: „M-am gândit la toate persoanele pe care le-a păcălit anterior și m-am simțit bine fiindcă pe mine n-a reușit”.Mulți din cei care au văzut scena nu au fost atât de siguri că Giuliani n-a fost păcălit dar următoarele incidente stânjenitoare de anul trecut n-au avut nimic de-a face cu un film de comedie ci totul cu răspunsul lui Giuliani la înfrângerea electorală a lui Trump.În 7 noiembrie Giuliani urma să susțină o conferință de presă la hotelul Four Seasons din Philadelphia dar, din cauza unei aparente confuzii de nume, evenimentul a ajuns să aibă loc la Four Seasons Total Landscaping, o firmă de peisagistică situată între un sex shop și un crematoriu din afara orașului.Avocatul lui Trump a apărut apoi în 17 noiembrie în fața unui judecător federal pentru prima dată după 1992, prestația sa fiind catalogată de Associated Press drept „ruginită”.Acesta a înțeles greșit cuvântul „opacitate” - un termen folosit destul de des în cadrul proceselor - și l-a confundat pe judecătorul care prezida audierea cu un judecător dintr-un caz separat, potrivit AP.Giuliani s-a viralizat din nou pe 2 decembrie după ce a fost înregistrat spunându-i unuia din propriii săi martori să tacă în timpul unei audieri din statul Michigan.După aceste incidente unii au început să ceară excluderea lui Giuliani din barou dar cererile au devenit vocale după discursul său de la mitingul „Save America” din 6 ianuarie în care a cerut „un proces prin luptă” și după revoltele violente care au urmat.„Dacă greșim noi, ne vom face de râs, dar dacă avem dreptate, o mulțime din ei vor merge la pușcărie”, a mai afirmat Giuliani în timpul mitingului.Avocatul lui Trump nu mai apăruse într-o instanță federală de 28 de ani înainte de a se prezenta pentru a argumenta că alegerile i-au fost furate lui Trump.