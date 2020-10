Nou scandal pentru Rudy Giuliani: Avocatul lui Trump apare cu mâna în pantaloni, în compania unei tinere femei, în noul film Borat

Giuliani apare într-o scenă din filmul „Borat Subsequent Moviefilm” ducându-și mâna în pantaloni în timp ce se află întins pe un pat în prezența actriței care joacă rolul fiicei lui Borat, aceasta pretinzând că este o jurnalistă TV.După un interviu pe care Giuliani l-a acordat pentru ceea ce credea că este un post conservator de știri, perechea se retrage pentru a servi o băutură într-o cameră de hotel în care erau plasate camere ascunse.După ce și-a dat jos microfonul, Giuliani, în vârstă de 76 de ani, poate fi văzut întins pe pat cu cămașa scoasă din pantaloni și ducându-și mâna în zona organelor genitale.Cei doi sunt întrerupți de Borat care dă buzna în cameră strigând: „Are 15 ani. E prea bătrână pentru tine”.Informații privind incidentul au apărut pentru prima oară în 7 iulie când Giuliani a sunat la poliția din New York pentru a raporta intruziunea unui bărbat îmbrăcat bizar.„Tipul ăsta aleargă înăuntru, îmbrăcat în ceea ce aș spune că a fost un costum transgender roz”, a relatat la momentul respectiv Giuliani pentru New York Post, adăugând că „era un bikini roz cu șnur (...) arăta absurd”.„Această persoană intră zbierând și urlând, credeam că e o escrocherie sau o tentativă de șantaj așa că am raportat [incidentul poliției]. Apoi a fugit”, a declarat Giuliani.„Doar mai târziu mi-am dat seama că trebuia să fi fost Sacha Baron Cohen. M-am gândit la toate persoanele pe care le-a păcălit în trecut și m-am simțit bine că pe mine nu m-a prins”, a adăugat avocatul lui Trump.Cei care vizionează filmul ar putea să nu fie tocmai convinși că Baron Cohen, revenit în rolul lui Borat Sagdiyev, și Maria Bakalova, care o joacă pe fiica acestuia, nu au reușit să „îl prindă” pe Giuliani.Miercuri noaptea Giuliani, fost primar al New York-ului, a sunat la un post de radio american pentru a relata că își băga cămașa în pantaloni după ce a înlăturat firele de la microfon, scrie New York Times Acesta a declarat că scena a fost făcută publică înainte de lansarea filmului pentru a-i discredita dezvăluirile despre Hunter Biden, fiul contracandidatului lui Donald Trump pentru președinția SUA.„Filmarea Borat este o fabricare completă”, a scris pe Twitter Giuliani la scurt timp după ce a ieșit din emisie.„În niciun punct înainte, în timpul sau după interviu nu m-am comportat nepotrivit. Dacă Sacha Baron Cohen sugerează altceva este un mincinos sfruntat”, a completat acesta.