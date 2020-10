Șeful Cancelariei Casei Albe: În zilele următoare veți vedea o conexiune românească în campania lui Joe Biden / Donald Trump: Urmează România

Declarația lui Mark Meadows a fost făcută în cadrul unui interviu acordat luni Fox Business , acesta afirmând de asemenea că Wall Street Journal urmează să publice săptămâna aceasta o investigație despre afacerile lui Hunter Biden.„Găsesc că e fascinant că o parte din banii care par să ajungă la familia lui Biden vin în mare din România, Ucraina și China, exact țările în care Joe Biden a fost emisar special [în perioada în care era vicepreședinte]”, a declarat Meadows pentru Fox News.„Va avea de dat multe explicații”, a adăugat acesta. Joe Biden a negat în mod repetat că a discutat cu fiul său despre afacerile acestuia în Ucraina.„Comparațiile sunt foarte tulburătoare”, a continuat șeful Cancelariei de la Casa Albă, susținând că „așadar nu este surprinzător că [echipa de campanie a lui Biden] zice 'Nu o să discutăm cu presa'”.Prezentatoarea Elizabeth McDonald l-a întrebat specific pe Meadows dacă „Ați vrut să spuneți Rusia și nu România? Rusia, Ucraina și China sunt implicate în presupusul trafic de influență. Este România o țară nouă?”.„Am menționat de fapt România. Cred că în zilele care vor urma veți vedea o conexiune românească de asemenea”, a răspuns Mark Meadows. (minutul 8:50)Informația a fost confirmată succint și de președintele Donald Trump în cadrul unui interviu acordat marți dimineața emisiunii „Fox and Friends”. Co-prezentatorul Brian Kilmeade îi spune președintelui republican: „aud că urmează și România”.„Urmează România”, confirmă Donald Trump.În timpul celui de-al doilea mandat al tatălui său ca vicepreședinte, Hunter Biden și-a amplificat eforturile în afaceri, cu indivizi și entități privite cu suspiciune de guvernul SUA și de aliați. Pe lângă afacerile din Ucraina, cu compania de energie Burisma, Hunter Biden a fost consilierul omului de afaceri român Gabriel (Puiu) Popoviciu, ale cărui afaceri cu imobiliare a devenit subiectul unei investigații, potrivit unor surse familiare cu contextul respectiv.Investigația, pornită într-o vreme în care SUA și aliații puneau presiune pe statul român pentru a lua măsuri de combatere a corupției, a dus la condamnarea lui Popoviciu la o pedeapsă cu închisoarea.Alți foști oficiali ai administrației Obama au declarat că vicepreședintele Biden nu a făcut niciodată nimic pentru a împiedica alți oficiali din administrație, care depuneau eforturi pentru susținerea investigațiilor penale ale autorităților ucrainene și britanice. Însă implicarea în China și Ucraina a îngrijorat un alt partener de afaceri al lui Biden și Archer, Christopher Heinz, fiul vitreg al lui John Kerry, care era pe atunci secretar de stat.Heinz le-a spus celor doi că activitatea lor poate fi interpretată ca trafic de influență, potrivit unei surse familiare cu conversația. După ce Biden și Archer nu i-au ascultat sfatul, acesta și-a decuplat interesele de afaceri de la cele ale partenerilor săi.Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv, in 2 august 2017, la șapte ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita in dosarul Ferma Băneasa, vizând fapte legate de tranzacționarea la un preț subevaluat a unui teren de 224 de hectare de la Universitatea de Științe Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) Bucuresti, prin care s-au produs prejudicii de peste 335 de milioane de lei statului si aproape 620 de milioane de lei USAMV.Întrucât nu s-a prezentat la Poliție și nici nu a fost găsit de anchetatori pentru executarea pedepsei, Popoviciu a fost dat in urmărire internațională.Site-ul ONG-ului american progresist Media Matters notează că acuzațiile la adresa lui Hunter Biden fac parte dintr-o campanie de defăimare a acestuia cu scopul de a lovi în candidatul democrat pentru președinție.Media Matters amintește că aceste informații au fost prezentate pentru prima dată de avocatul personal al lui Trump, Rudy Giuliani, care a lucrat pentru Gabriel Popoviciu în același caz după ce Hunter Biden s-a retras din echipa juridică a omului de afaceri.În aceeași scrisoare, amplu criticată în presa de peste ocean și de care Departamentul de stat american s-a delimitat, Giuliani afirma că „o amnistie ar trebui dată celor care au fost condamnaţi ca urmare a exceselor”.Washington Post afirmă, pe baza discuțiilor cu patru foști oficiali familiari cu subiectul, că Giuliani „a fost ținta unei operațiuni de dezinformare a agențiilor de informații ruse” care l-a vizat ca destinatar final pe președintele Trump.Aceeași sursă afirmă că avertismentele „s-au bazat pe surse multiple, printre care comunicări interceptate, care arătau că Giuliani a interacționat cu persoane ce aveau legături cu agențiile de informații ruse în timpul unei excursii din 2019 în Ucraina, unde a mers să strângă informații despre care credea că vor expune acte de corupție ale fostului vicepreședinte Joe Biden și ale fiului său, Hunter”.Unul din foștii oficiali a relatat pentru The Post că avertismentele l-au făcut pe fostul consilier de securitate națională Robert O'Brien să îi spună lui Trump că „orice informație adusă de Giuliani din Ucraina ar trebui considerată contaminată de Rusia. Fă ce vrei să faci dar prietenul tău Rudy 'a fost lucrat' de agenți ruși în Ucraina”.