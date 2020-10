Washington Post: Casa Albă a fost avertizată că Rudy Giuliani este folosit de ruși pentru a-i furniza informații false lui Trump

Washington Post afirmă, pe baza discuțiilor cu patru foști oficiali familiari cu subiectul, că Giuliani „a fost ținta unei operațiuni de dezinformare a agențiilor de informații ruse” care l-a vizat ca destinatar final pe președintele Trump.Aceeași sursă afirmă că avertismentele „s-au bazat pe surse multiple, printre care comunicări interceptate, care arătau că Giuliani a interacționat cu persoane ce aveau legături cu agențiile de informații ruse în timpul unei excursii din 2019 în Ucraina, unde a mers să strângă informații despre care credea că vor expune acte de corupție ale fostului vicepreședinte Joe Biden și ale fiului său, Hunter”.Unul din foștii oficiali a relatat pentru The Post că avertismentele l-au făcut pe fostul consilier de securitate națională Robert O'Brien să îi spună lui Trump că „orice informație adusă de Giuliani din Ucraina ar trebui considerată contaminată de Rusia. Fă ce vrei să faci dar prietenul tău Rudy 'a fost lucrat' de agenți ruși în Ucraina”.Foștii oficiali citați de The Post afirmă că Giuliani nu a fost urmărit de agențiile de informații ale SUA în timp ce se afla în Ucraina, dar că o parte a comunicărilor sale au fost interceptate deoarece interacționa cu persoane aflate sub supraveghere deoarece erau suspectate că ar fi agenți ruși.Giuliani era atât de determinat să găsească informații despre Hunter Biden încât „toată lumea [din comunitatea de informații care știa despre acest lucru] vorbea depre cât de dificil va fi să îl convingă să se oprească și să ia în serios ideea că este folosit ca sursă de dezinformare”, a declarat un fost oficial.The Post afirmă că mai mulți oficiali din administrația Trump știau că Giuliani este vizat de ruși, inclusiv procurorul general William Barr și directorul FBI Cristopher Wray.