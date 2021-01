Nouă gafă a lui Rudy Giuliani: A sunat la numărul greșit și a dezvăluit strategia loialiștilor lui Trump de a încetini numărarea voturilor în Congres / Înregistrarea a ajuns în presă

De data aceasta Giuliani l-a sunat pe senatorul Tommy Tuberville din Alabama, un loialist al președintelui Donald Trump, pentru a pune la cale încetinirea numărării voturilor în sesiunea reunită a Congresului.Singura problemă? Giuliani a greșit numărul și a lăsat un mesaj pentru un alt senator care a trimis înregistrarea jurnaliștilor de la The Dispatch Gafa, care amintește de desenele animate în care antagonistul își dezvăluie din greșeală planul malefic, este doar ultima dintr-o serie de momente stânjenitoare în care a fost implicat fostul primar al New York-ului.În 7 noiembrie, ziua în care Joe Biden a fost prognozat câștigător al alegerilor prezidențiale, Giuliani se adresa presei din parcarea unei firme de peisagistică aflate între un sex shop și un crematoriu după o confuzie între numele acesteia și cea a unui hotel local.Dar probabil cel mai ciudat moment a venit în timpul conferințe de presă când vopseaua de păr a început să i se scurgă în jos pe tâmple în timp ce prezenta teorii bizare cu George Soros, China și Hugo Chavez conspirând cu „infractorii” democrați să fure alegerile din SUA.Revenind la apelul de miercuri, Giuliani a prezentat în cadrul lui strategia loialiștilor lui Trump de a „încetini” numărarea voturilor electorale și pare să admită că echipa președintelui republican a rămas fără moduri legitime de a contesta victoria lui Biden.„Singura strategie pe care o putem urma este să obiectăm față de numeroase state și să ridicăm probleme pentru a ajunge la ziua de mâne - ideal la sfârșitul zilei de mâine”, a spus acesta.„Deci dacă ai putea obiecta la fiecare stat, alături de un congresmen, obține o audiere pentru fiecare stat, știu că v-ar întârzia cu mult, dar ne-ar da oportunitatea să convingem legiuitorii care sunt foarte, foarte aproape de a-și retrage votul”.Avocatul lui Trump pare să facă referire la afirmațiile nefondate ale președintelui republican conform cărora statele vor să-și schimbe votul exprimat de electori.Giuliani și-a exprimat apoi frustrarea față de Mitch McConnell, liderul senatorilor republicani, care în ultimele săptămâni le-a cerut colegilor săi de partid să nu conteste victoria lui Joe Biden.„Știu că McConnell face tot ce îi stă în putință să grăbească lucrurile, ceea ce e ca un șut în cap fiindcă e una să ni te opui dar cu totul altceva să nu ne dai o oportunitate corectă de a contesta [numărarea voturilor]”, a mai afirmat Giuliani.Acesta a fost prezent la mitingul de miercuri din Washington D.C. în care Trump și-a încurajat susținătorii să meargă la Capitoliu pentru a protesta.