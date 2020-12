SUA: Televiziunea pro-Trump Newsmax admite că nu are dovezi privind fraudarea alegerilor după ce a fost amenințată cu acțiuni în instanță

Newsmax just aired this note to "clarify" its coverage of Smartmatic and Dominion. pic.twitter.com/I5XZ7CQpAk — John Whitehouse (@existentialfish) December 21, 2020

Fox News hosts caught in a web of lies. Maria Bartiromo, Jeanine Pirro, Lou Dobbs all forced by the network to air exact same video of an expert debunking all the conspiracy theories they’ve been peddling. Expect it to run on Hannity, Tucker, and Laura too. pic.twitter.com/lJrMO2m7l4 — Mike Sington (@MikeSington) December 20, 2020

Newsmax's Chris Ruddy tells me that the statement that's making the rounds will be aired on ALL Newsmax TV shows. This began over the weekend and will continue today.



Here it is: pic.twitter.com/h5i8uKrVPM — S.V. Dáte (@svdate) December 21, 2020

Acuzațiile făcute în cadrul programelor televiziunii se refereau în special la două companii de procesare a voturilor: Smartmatic și Dominion Voting Systems.„Newsmax ar dori să clarifice știrile și să noteze că nu a relatat ca fiind adevărate anumite afirmații făcute despre aceste companii”, a declarat prezentatorul Newsmax John Tabacco.Newsmax a postat aceeași afirmație pe website-ul său sâmbătă, afirmând că „nu are dovezi” care să susțină anumite acuzații privind fraudarea alegerilor.Smartmatic, o firmă de securitate digitală, a amenințat că va acționa în instanță Newsmax, Fox News și rețeaua One America News fiindcă ar fi promovat afirmații false și defăimătoare potrivit cărora compania ar fi fost implicată sau ar fi mușamalizat fraudarea votului, potrivit New York Times Clarificările difuzate de Fox News și Fox Business în cursul weekendului au fost diferite de cele prezentate de Newsmax.Prezentatorii Fox Maria Bartiromo, Jeanine Pirro, și Dobbs au folosit interlocutori pentru a corecta diferitele afirmații făcute în loc să citească o declarație.The Times notează că Dominion Voting Systems au amenințat de asemenea să dea în judecată și echipa de campanie a lui Donald Trump și pe Sidney Powell, o avocată care a lucrat pentru campanie și a răspândit informații false despre rezultatul alegerilor și cele două companii.Președintele republican Donald Trump și aliații săi, printre care Powell și avocatul său personal, Rudy Giuliani, au promovat agresiv afirmații nefondate conform cărora aceste companii au făcut parte dintr-o conspirație globală de a fura alegerile.Diferite teorii despre actorii implicați în fraudarea voturilor prin corespondență și a celor înregistrate de mașinile de numărare a voturilor au devenit o componentă centrală a știrilor Newsmax după alegeri.Rețeaua a afirmat în cele din urmă săptămâna trecută că va începe să se refere la Joe Biden drept „președintele ales”.Powell și Giuliani au găsit la Newsmax o audiență receptivă pentru unele din cele mai bizare afirmații ale lor, precum cea legată de o ciberconspirație orchestrată de fostul lider venezuelean Hugo Chavez înainte de moartea sa din 2013, complot în care ar fi fost implicate și Fundația Clinton și CIA-ul.CEO-ul Newsmax Cristopher Rudy a anunțat într-un comunicat remis luni seara că înregistrarea cu clarificările va fi difuzată de toate emisiunile televiziunii.