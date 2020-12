Au pariat masiv pe Trump iar acum acuză companiile de pariuri: „În orice caz Trump va fi inaugurat la 20 ianuarie”

Electori „alternativi”

„Părea foarte, foarte probabil că a existat fraudă”

Aceasta a urmărit conferințele de presă ale aliaților lui Trump care afirmau că alegerile au fost fraudate. A urmărit o emisiune pro-Trump pe internet care acuza același lucru. Apoi a pariat prin intermediul casei de pariuri online Betfair mai mulți bani pe o victorie a lui Trump după ziua alegerilor.„Să fiu sinceră, cu cât arăta mai mult a fraudă, cu atât am pariat mai mult”, a afirmat Elena, o femeie britanică din Amsterdam care nu a vrut să își dezvăluie numele de familie.Dacă Trump ar fi fost reales, aceasta ar fi câștigat aproape 2,7 milioane de euro potrivit unor capturi de ecran al contului ei de Betfair. Însă Betfair și alte site-uri de pariuri au închis luni pariurile puse pe alegerile prezidențiale din 2020 după ce Colegiul Electoral american a certificat victoria lui Biden.Elena, care spune că a pierdut aproximativ 140.000 de euro și crede că rezultatul alegerilor va fi inversat, s-a alăturat acum altor pariori care acuză site-urile de pariuri că au adjudecat greșit alegerile pentru Biden.O parte din cei care au pariat pe Trump s-au implicat acum în teorii ale conspirației despre fraudarea alegerilor și amenință că vor vizita sediile companiilor de pariuri.Americanii (cu puține excepții) nu pot paria în mod legal pe alegeri însă pariorii din Europa și Asia au investit milioane în cursa prezidențială din 2020.Unii pariori, ca un britanic care a pariat în jur de 1 milion de dolari pe Biden, au devenit semnificativ mai înstăriți după ce site-urile de pariuri au început să acorde câștigurile după votul de luni al Colegiului Electoral.Alții nu au fost atât de norocoși.O parte a pariorilor din Europa care au fost prinși în teoriile conspiraționiste privind fraudarea alegerilor americane încă spun că rezultatul va fi întors și că se așteaptă să își primească profiturile.Jordan Lea, un bărbat din Marea Britanie, a declarat pentru Daily Beast că „are în jur de 50.000 de lire în joc pe victoria lui Trump”.Acesta și alți pariori cer Betfair să anuleze adjudecarea pariurilor fiindcă Trump încă poate câștiga.Lea și Elena spun amândoi că înfrângerea lui Trump încă era incertă deoarece republicanii din mai multe state au intentat procese prin care contestau rezultatul alegerilor în timp ce alți republicani au format o „alternativă” de electori pro-Trump pentru a contesta victoria lui Biden în statele lor.Proponenții schemei de vot „alternativ” susțin că vicepreședintele Mike Pence se va folosi de al 12-lea Amendament din Constituția SUA pentru a alege acele voturi pro-Trump în locul celor exprimate de electori atunci când Congresul se va reuni în 6 ianuarie să ratifice votul Colegiului Electoral.În realitate niciuna din aceste manevre nu are vreo șansă de a întoarce rezultatul alegerilor în favoarea lui Trump, zeci de procese intentate de echipa sa de campanie și aliații săi fiind respinse, inclusiv de Curtea Supremă a SUA unde conservatorii au o majoritate de 6-3.Iar așa-numiții electori „alternativi” nu au nicio bază legală în pofida faptului că unii republicani susțin că sunt o modalitate de a-i acorda lui Trump voturile din unele state câștigate de contracandidatul său democrat.Există „o șansă de 0% ca o asemenea manevră din partea lui Pence sau a republicanilor să aibă succes dacă vor avea suficient curaj să încerce așa ceva”, a declarat despre tactică un expert în alegerile americane pentru Associated Press.Apoi mai este și faptul că înfrângerea lui Trump a devenit cu atât mai certă după ce marți Mitch McConnel, liderul majorității republicane din Senatul american, l-a felicitat explicit pe Biden pentru victoria sa, după săptămâni de tăcere.Însă rezultatul final al alegerilor a fost suficient de incert pentru site-uri ca Betfair încât acestea să amâne adjudecarea pariurilor până când Biden a primit votul Colegiului Electoral în 14 decembrie.„Adjudecăm piețele doar când există certitudine în privința candidatului care are cele mai multe voturi în Colegiul Electoral”, anunța Betfair în 5 noiembrie, la două zile după alegeri.Întrucât Betfair încă accepta pariuri la mult timp după ce urnele de votare au fost închise și sigilate, unii pariori ca Elena au pariat și mai mulți bani pe cursa electorală din cauza teoriilor privind fraudarea alegerilor.„M-am uitat la conferințele lui Rudy Giuliani și Jenna Ellis despre fraudarea voturilor, i-am ascultat pe Sidney Powell și Lin Wood vorbind despre fraudarea alegerilor”, afirmă Elena, făcând referire la o parte a avocaților din echipa lui Trump.„Părea foarte, foarte probabil din ziua alegerilor că a existat fraudă și, pe măsură ce apăreau mai multe informații, am fost tot mai convinsă de victorie. De aceea aveam o sumă atât de mare pariată pe ea”, a adăugat aceasta.Lea afirmă că este greșit ca Betfair să adjudece pariurile după votul Colegiului Electoral deoarece compania „ne-a spus explicit că sunt familiari cu acești electori alternativi iar acum susțin că există o certitudine de 100% în jurul votului Colegiului Electoral”.Lea și alți pariori nemulțumiți s-au reunit în grupuri de chat pentru a strânge dovezi despre ceea ce ei afirmă că vor fi câștigurile majore pe care casele de pariuri vor fi nevoite să îl plătească.„Avem mii de capturi de ecran care documentează MINCIUNILE pe care ni le-au spus asistenții live [ai caselor de pariuri] întrucât ne-am strâns în diferite chatroom-uri și punem laolaltă dovezile”.Nu toți pariorii sunt nemulțumiți de Betfair, unii luând la țintă și Bet365.„Billy Bets”, un parior britanic și proprietarul unui forum pro-Trump, le-a declarat jurnaliștilor de la Daily Beast că el și alte 15 persoane din noul său grup anti-Betfair de pe Whatsapp vor da în judecată compania pentru adjudecarea pariurilor în favoarea lui Biden.„Pun pariuri pe politică de peste 5 ani și pot spune că în tot acest timp nu am întâlnit niciodată o asemenea pasiune precum cea a persoanelor care au votat pentru Trump”, a declarat acesta.Bets afirmă că a „pierdut personal” 9.500 de euro, astfel că „sunt motivat să îi primesc înapoi”.Un utilizator anonim de pe un grup de Telegram anti-Bet365 a părut să amenințe angajații companiei, afirmând că „am locația unde locuiesc unii din membrii Bet365, așa ca să știe patrioții”.Singura certitudine printre pariori pare însă a fi că Trump va depune din nou jurământul în 20 ianuarie.„Mă gândeam că fie alegerile vor fi invalidate și îmi voi recupera banii fie va câștiga Trump prin termenii celui de-al Doilea Amendament”, afirmă Elena, femeia din Amsterdam.„În orice caz Trump va fi inaugurat la 20 ianuarie și mă aștept ca Betfair să plătească în consecință”.