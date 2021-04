O senatoare din Alaska a primit interdicție pe termen nedeterminat de la o companie aviatică pentru că refuză să poarte regulamentar masca

„I-am notificat senatoarei Lora Reinbold că nu i se mai permite să zboare cu noi din cauza refuzurilor sale repetate de a respecta instrucțiunile personalului cu privire la regulile curente de purtare a măștii”, a declarat într-un email pentru The Anchorage Daily News Thompson, purtătorul de cuvânt al companiei aviatice. „Interdicția este în vigoare imediat, până la decizii viitoare. Legile federale impun tuturor călătorilor să poarte permanent o mască peste gură și nas, inclusiv în timpul zborului, în timpul îmbarcării și evacuării, precum și pe întreg parcursul prin aeroport.”Pe Twitter au apărut scurte înregistrări video în care Reinbold pare a se certa cu angajații aeroportului, care îi spuneau „Nu vă putem îmbarca dacă purtați masca sub nas.”, relatează Fox News Cititorii au reacționat imediat: „N-a mai urcat într-un avion de 13 luni?” și „Cât o veți mai tolera până când o veți pune sub interdicție?”.Interdicția a pus sub semnul incertitudinii prezența lui Reinbold la lucrările care urmau să fie reluate luni ale Senatului din Alaska. Nicio altă companie nu are zboruri regulate între Anchorage, orașul apropiat de Eagle River și Juneau, capitala statului.Dar Reinbold nu s-a dat bătută și a parcurs calea de peste 1.100 km pe feribot și șosele pentru a fi prezentă.