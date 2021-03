VIDEO Vietnam: Un curier este considerat supererou după ce a prins în brațe o fetiță ce căzuse de la etajul 12

Nguyen Ngoc Manh, 31 de ani, era în mașina sa, duminică, înaintea unei livrări, când a auzit un copil plângând. O femeie a început să țipe, iar curierul a scos capul pe geam să vadă ce se întâmplă.El a povestit ziarelor locale din Hanoi că, inițial, a crezut că este un copil care face o criză caracteristică vârstei, dar rapid și-a dat seama că era vorba de altceva.”Am văzut o fetiță cum se cătăra peste balustrada balconului”, a declarat Nguyen. El a ieșit repede din mașină și s-a urcat pe o clădire apropiată pentru a fi mai aproape dacă fetița cade.”M-am cățărat pe un acoperiș aflat doi metri înălțime, căutând poziția potrivită pentru a prinde copilul”, a relatat el.În timp ce stătea pe o structură metalică folosită la susținerea unor generatoare, și-a pierdut echilibrul chiar când copilul a început să cadă, dar s-a aruncat în față pentru a prinde fetița, căzând apoi așa de tare încât a îndoit acoperișul.”Am încercat să-mi întind mâinile și am făcut tot ce am putut pentru a prinde fetița”, a povestit salvatorul, spunând că spera ca măcar s-o împiedice să cadă direct pe sol.Într-un clip video cu incidentul, făcut dintr-un bloc învecinat, copilul poate fi văzut cum trece peste balustrada balconului și apoi pe o margine subțire. Se aud vecinii din clădirea de vizavi cum strigă către ea. Copilul rezistă câteva momente, apoi nu mai poate să se țină și cade.”Din fericire, copilul mi-a picat în brațe. Am strâns-o repede la piept, apoi am văzut că îi curgea sânge din gură, m-am speriat foarte tare”, a mai povestit Nguyen Ngoc Manh, considerat supererou de presa vietnameză.Fetița a fost dusă la Spitalul Național pentru Copii, unde doctorii au spus că și-a dislocat șoldul, dar nu a suferit alte răni. Un medic a declarat că i-a fost pus un gips și este monitorizată în continuare.