Donald Trump revine în lumina reflectoarelor. Primul discurs public după plecarea de la Casa Albă și un nou slogan: America, privește spre viitor

În prima sa apariție publică după încheierea mandatului prezidențial, Trump ar putea marșa pe ideea că este în continuare prima opțiune a republicanilor pentru o candidatură în alegerile prezidențiale din 2024, notează The Guardian și New York Times Evenimentul are loc la câteva zile după publicarea primului sondaj privind cota lui Trump după încheierea mandatului. Sondajul realizat de Universitatea Quinnipiac a arătat că 75% dintre respondenții republicani și-au exprimat interesul ca Trump să continue să joace un rol proeminent în GOP în timp ce 21% s-au exprimat împotriva acestui lucru. 60% dintre toți americanii au spus că nu vor ca Trump să aibă un rol important în Partidul Republican, inclusiv 96% dintre democrați și 61% din independenți.Echipa sa pare deja pregătită cu un nou slogan: de la Make America Great Again (Să facem America Măreață Din Nou) la Look Ahead America (America, privește înainte). Privește înainte și nu înapoi cu mânie. Sloganul care face aluzie la o nouă candidatură putea fi văzut lângă statuia aurită a lui Donald Trump care a făcut senzație sâmbătă. Statuia aurită îl prezintă pe președintele Trump îmbrăcat cu o jachetă, cravată roșie, pantaloni scurți după modelul drapelului SUA și papuci. Statuia i-a făcut pe unii internaunți să ironizeze ”obsesia” nesănătoasă a republicanilor față de Trump și să-l compare cu Vițeul de Aur din Vechiul Testament Cultul personalității s-a făcut simțit și prin distribuirea de șepci sau tricouri cu mesajul ”Trump 2024” sau “Miss me yet?” (Vă era dor de mine?”).“Așteptăm cu nerăbdare (discursul-n.red) de sâmbătă”, a spus fiul lui Trump, Don Jr. ”Îmi închipui că nu va fi ceea ce numim de obicei un discurs lipsit de inspirație și vă asigur că va duce la consolidarea poziției lui Donald Trump și a sentimentelor că mișcarea Maga (Make America great again) este viitorul partidului republican”, a comentat el sâmbătă, la convenție.CPAC (Convenția conservatorilor pentru acțiune politică) a oferit întotdeauna o perspectivă cu privire la mișcările tectonice care au loc în partidul republican. În 2009, convenția a dezavuat președinția lui George W Bush, din cauza războiului din Irak și a catastrofei financiare ce i-a urmat. În 2016, Trump și-a anulat participarea la eveniment, însă un an mai târziu, Trump a fost întâmpinat cu entuziasm ca președinte ales al SUA.În 2021, convenția pare să ofere o nouă dovadă că Partidul Republican a virat către un discurs de extremă dreaptă, comentează The Guardian. Vorbitorii de până acum au avut intervenții virulente împotriva ”socialismului radical”, a fenomenului de “cancel culture” și împotriva giganților tech care l-au cenzurat pe Trump, conturile sale din social media fiind blocate după violențele de la Capitoliu din 6 ianuarie.