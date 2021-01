Trump le-a interzis consilierilor săi să-l menționeze pe Nixon, singurul președinte american care a demisionat din funcție

Trump ar fi cerut lucrul respectiv în „conversații separate” cu consilierii lui, precizând că simpla menționare a lui Nixon este interzisă, potrivit mai multor persoane apropiate de președinte citate de CNN Într-una dintre conversații Trump s-ar fi lansat într-o tiradă și a cerut ca numele lui Nixon, singurul președinte american care a demisionat din funcție, să nu mai fie adus în discuție vreodată.Trump le-ar fi spus de asemenea mai multor persoane din anturajul său că, spre deosebire de Nixon, el nu se poate baza pe vicepreședintele său să îl grațieze.Nixon a demisionat în 1974 după ce Comisia juridică a Camerei Reprezentanților din Congresul american a demarat procedurile pentru punerea sa sub acuzare în urma scandalului Watergate Gerald Ford, vicepreședintele lui Nixon, l-a grațiat pe acesta după ce a depus jurământul de președinte.Informația vine în contextul în care ultimele zile ale președinției lui Trump au fost zguduite de revolta mortală de miercurea trecută, în timpul căreia cinci persoane și-au pierdut viața.Zeci de persoane au fost arestate în legătură cu violențele și Departamentul de justiție a pus sub acuzare 70 de suspecți până acum. Camera Reprezentanților a votat miercuri cu 232 de voturi pentru și 197 împotrivă să îl pună sub acuzare pe Trump pentru rolul său în incitarea mulțimii , acesta devenind primul președinte american pus sub acuzare de două ori de către Congres.Votul a venit după ce vicepreședintele Mike Pence a respins solicitările de a invoca al 25-lea Amendament al Constituției americane pentru a-l înlătura pe Trump din funcție.Trump, care se confruntă cu numeroase cereri de a demisiona, s-a distanțat joi de protestatari într-o înregistrare video în care a condamnat violențele.„Niciun susținător adevărat al meu nu ar putea vreodată să arate lipsă de respect față de forțele de ordine sau față de mărețul nostru steag american. Niciun susținător adevărat al meu nu ar putea să hărțuiască sau amenințe vreodată alți americani”, a afirmat acesta.„Dacă faceți oricare din aceste lucruri, nu ne susțineți mișcarea. O atacați și ne atacați țara noastră”, a adăugat președintele american.