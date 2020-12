Trump minimalizează atacul cibernetic asupra guvernului american și presupusul rol al Rusiei

Președintele american Donald Trump a minimalizat sâmbătă la giganticul atac cibernetic care a vizat Statele Unite și pe care ministrul său de externe, la rândul său, l-a considerat cel mai probabil inițiat de ruși, relatează AFP.

"Atacul cibernetic este mare în mass-media Fake News decât în realitate", a scris pe Twitter Trump. "Totul este sub control. Rusia, Rusia, Rusia, acesta este sloganul prioritar atunci când se întâmplă ceva", chiar dacă, potrivit lui, "ar putea fi China (este posibil!)".

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of....