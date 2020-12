VIDEO Noi proteste în Franța pentru a denunța violența polițiștilor / Forțele de ordine folosesc gaze lacrimogene / Manifestanții dau foc mașinilor și au spart vitrina unui magazin

Mii de persoane, inclusiv ”veste galbene”, au ieșit sâmbătă din nou în stradă pentru a denunța violența poliției și planurile de securitate ale președintelui Emmanuel Macron, relatează Reuters.

Într-un incident, poliția a tras gaze lacrimogene după ce au fost lansate focuri de artificii spre cordoanele lor. Tineri cu glugă au spart vitrina unui magazin.

La începutul acestei săptămâni, partidul de guvernământ al lui Macron a declarat că va rescrie o parte dintr-un proiect de lege de securitate care incriminează difuzarea de imagini ale polițiștilor în timpul intervențiilor.

tensions are running on between demostrants and the police #Paris #StopLoiSécuritéGlobalepic.twitter.com/Mj98icEgSc