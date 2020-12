Un europarlamentar ungar a demisionat din Parlamentul European, după ce a participat la o orgie sexuală în Bruxelles

UPDATE József Szájer a admis marți că a fost unul dintre participanții la orgia sexuală organizată vinari în centrul Bruxellesului Într-o declarație pentru presa ungară citată de Euronews , acesta a precizat că le-a spus polițiștilor că este europarlamentar deoarece nu avea un acto de identitate asupra sa.„Nu am consumat droguri, am propus poliției să mi se facă imediat un test, dar nu nu a fost cazul. Poliția a afirmat că a fost găsită o pastilă de ecstasy. Nu era a mea, nu știu cine a adus-o și cum. Am dat poliției o declarație legată de acest lucru.Regret că am încălcat regulile de carantină, a fost iresponsabil din partea mea, îmi voi asuma sancțiunile”, a afirmat acesta.