FOTO VIDEO Proteste în biserici în Polonia. Manifestanți deghizați în cunoscuta vestimentație din ”Povestea Slujitoarei” au protestat față de interzicerea aproape totală a avortului

Sute de oameni au protestat, duminică, în timpul slujbelor din bisericile poloneze, după ce Tribunalul Constituţional din Polonia a interzis joi întreruperea de sarcină inclusiv în caz de malformaţie gravă a fetusului, relatează Reuters.

Este prima oară când protestele față de interdicţia aproape totală a avortului, în contextul în care legislaţia ţării la acest capitol era deja printre cele mai restrictive din UE, au avut loc direct înăuntrul și în fața bisericilor, într-o țară predominant catolică.

Tribunalul Constituţional din Polonia a decis că avorturile motivate de malformațiile fetusului sunt neconstituționale.

Câteva zeci de protestatari au întrerup slujba din Poznan, vestul Poloniei, scandând ”suntem sătui de asta” și ținând bannere cu mesaje precum ”femeile catolice au de asemenea nevoie de dreptul lor la avort” în fața altarului.

VIDEO: Leftists invade the Cathedral Basilica of St. Peter and St.Paul, #Poznań, during Sunday Mass, shouting insults at congregation. pic.twitter.com/5OhsOYCNC0 #Polska #Poland #JoeBiden \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF3