Apeluri la boicotarea produselor franţuzeşti în ţări musulmane, după remarcile preşedintelui Macron despre caricaturile cu Mahomed

Franţa ''nu va renunţa la caricaturi'', a declarat Macron joi seară, la o ceremonie în memoria profesorului Samuel Paty, decapitat într-un atac islamist după ce le arătase elevilor săi caricaturi cu profetul Mahomed.

Vineri, caricaturile au fost proiectate pe o clădire guvernamentală franceză, stârnind furie în lumea arabă. Apeluri pentru boicotarea produselor franţuzeşti şi hashtag-uri cu mesaje în apărarea profetului Mahomed s-au viralizat pe reţelele de socializare.

Internauţi din Egipt l-au ridiculizat pe preşedintele Macron, înfăţişându-l cu imaginea unui câine în postări pe reţelele de socializare. Au fost de asemenea distribuite liste cu mărci franţuzeşti, precum cele ale producătorilor auto sau mărci renumite de produse lactate, cu îndemnul la boicotarea lor.

În Kuwait, 50 de societăţi au anunţat că au retras din oferta lor toate produsele franţuzeşti, potrivit website-ului de ştiri al-Qabas. Conform altor relatări, magazine din Qatar au retras produsele franţuzeşti de pe rafturi.

Two of Qatar's supermarket chains remove French goods from their shelves in protest against President Macron's comments over Islam pic.twitter.com/EhgvqkFJEd