The Telegraph: Turcia a acordat cetățenia unor agenți Hamas implicați în activități teroriste

Cel puțin 12 membri cu vechime în Hamas care folosesc Turcia drept bază de operații au primit cetățenia turcă și un cod numeric personal de 11 cifre, arată documente consultate de publicația britanică, o sursă a acesteia relatând că 7 din cei 12 agenți au primit și pașapoarte în timp ce celorlalți 5 urmează să le fie emise.Hamas, care afirmă că are drept obiectiv eliberarea poporului palestinian de ocupația israeliană și fondarea unui stat islamic, este considerată o organizație teroristă de către Statele Unite și Uniunea Europeană, însă Turcia insistă că gruparea este o mișcare politică legitimă care a fost aleasă democratic în fâșia Gaza.„Aceștia nu sunt soldați de teren ci cei mai înalți agenți Hamas din afara Gaza. [Ei] strâng fonduri în mod activ și direcționează agenți care efectuează atacuri”, a declarat o sursă din regiune citată de The Telegraph, adăugând că „guvernul Turciei a cedat presiunilor Hamas de a acorda cetățenie agenților săi, permițându-le astfel să circule mai liber și punând în pericol țările care au declarat Hamas grup terorist”.Un purtător de cuvânt al guvernului turc contactat de The Telegraph a refuzat să comenteze asupra unor acuzații pe care le-a descris ca fiind nefondate în timp ce un înalt oficial Hamas a negat informațiile, insistând că agenții săi nu operează în afara teritoriilor palestiniene și că nu au niciun rol în activități teroriste.Posesorii de pașapoarte turcești au dreptul de a călători fără vize în Japonia, Coreea de Sud, Singapore și Serbia, printre alte țări iar Turcia încearcă să obțină ridicarea obligativității vizelor și în țările Uniunii Europene unde există temeri că Hamas ar putea planifica atacuri împotriva unor cetățeni israelieni.Ismail Haniyeh, liderul Hamas, se află în prezent într-o vizită în Turcia unde urmează să aibă întâlniri cu mai mulți oficiali, posibil și cu președintele turc Recep Erdogan. Cei doi bărbați s-au întâlnit la Istanbul în luna decembrie a anului trecut și au făcut o fotografie împreună.„Vom continua să ne susținem frații din Palestina”, a declarat Erdogan la momentul respectiv.