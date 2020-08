VIDEO Reacția lui Trump când este întrebat dacă regretă „toate minciunile” pe care le-a spus în ultimii trei ani și jumătate

Corespondentul pentru Casa Albă a HuffPo, S.V. Dáte, l-a întrebat pe Trump: „După trei ani și jumătate regretați în vreun fel toate minciunile pe care le-ați spus poporului american despre orice, toată lipsa de onestitate?”„Pe care cine le-a spus”, a întrebat președintele american iar când reporterul i-a răspuns că se referă la el a trecut repede la o întrebarea din partea unui alt reporter. The Washington Post a descoperit că până la data de 9 iulie a acestui an Trump a făcut peste 20.000 de afirmații false sau care induc în eroare, notând că în ziua conferinței de presă președintele american a făcut 62 de asemenea afirmații, majoritatea în cadrul unui interviu acordat Fox News.Washington Post notează că una din cele mai repetate afirmații false ale lui Donald Trump se referă la economia americană, președintele afirmând constant că „am construit cea mai măreață economie din istorie”.Însă economia Statelor Unite a performat mai bine luând în calcul mai mulți factori importanți sub o serie de alți președinți americani precum Dwight D. Eisenhower, Lyndon B. Johnson sau Bill Clinton, potrivit Washington Post.