VIDEO SUA: „Nu pot să respir”: Un afro-american a murit într-un penitenciar SUA după ce a fost imobilizat de ofițerii închisorii

Cei cinci agenți și o asistentă medicală au fost puși sub acuzare luna trecută pentru omor din culpă în legătură cu decesul din decembrie 2019 al lui John Neville, un bărbat afro-american în vârstă de 56 de ani încarcerat la Centrul de Detenție al Comitatului Forsyth din Winstom-Salem.Neville era încarcerat la unitatea penitenciară în așteptarea procesului în care era acuzat de agresiune când aparent a căzut din patul de sus al celulei, determinând ofițerii să verifice dacă s-a întâmplat ceva grav cu acesta, potrivit autorităților.„În regulă John, o să îți luăm presiunea sanguină” i-a spus unul din cei cinci ofițeri potrivit înregistrării de pe camera de umăr.Lucrurile au degenerat când ofițerii au plasat o mască pentru scuipat pe capul bărbatului în timp ce asistenta încerca să îl trateze. Ofițerii l-au încătușat pe bărbat cu mâinile la spate și l-au mutat într-o altă celulă pentru a sta sub observație.Acesta poate fi auzit spunând în înregistrarea video că nu poate să respire iar ofițerii care l-au imobilizat cu fața în jos au încercat să îi deschidă cătușele dar au avut nevoie de clești de tăiat pentru a le înlătura de pe încheieturile bărbatului.Din nou Neville poate fi auzit spunând că are dificultăți în a respira la care un ofițer îi răspunde „poți respira, vorbești nu?”.Neville a decedat două zile mai târziu într-un spital local după ce personalul penitenciarului l-a găsit în stop respirator și fără pus. Medicul legist a stabilit că acesta a decedat din cauza unui traumatism cerebral cauzat de modul în care a fost imobilizat, autopsia găsind de asemenea mai multe condiții medicale preexistente printre care și o boală coronariană.Cei cinci agenți au fost concediați după incident în timp ce agenția care o angajase pe asistenta medicală a afirmat că aceasta nu a procedat greșit și că a încercat să îi salveze viața lui Neville când i s-a permis.Biroul șerifului din Comitatul Forsyth a remis un comunicat prin care și-a cerut scuze cu privire la incident, afirmând că regretă „greșelile făcute în acea zi” și că își asumă responsabilitatea pentru ele.Familia bărbatului a acționat în instanță comitatul și compania care o angajase pe asistentă „pentru a fi compensată just”.