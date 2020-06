Mark Zuckerberg dă înapoi: Facebook și-ar putea schimba poziția privind postările politicienilor

În postarea de vinerea trecută, Trump a spus că Garda Națională va fi desfășurată în Minneapolis, orașul în care Floyd a fost ucis și a folosit expresia „când începe jaful, încep focurile de armă” („when the looting starts, the shooting starts”).Cuvintele sunt atribuite în mod faimos lui Walter Headley, un șef al poliției din Miami în anii '60, recunoscut pentru politicile sale dure în cartierele afro-americane. Trump a declarat ulterior că nu avea cunoștință de originea frazei.Inacțiunea Facebook a înfuriat nenumărați angajați care și-au exprimat furia în mod public pe Twitter în cursul zilelor de duminică și luni.O înregistrare audio divulgată The Verge arată că Zuckerberg a discutat despre nemulțumirile angajaților cu privire la decizie într-o videoconferință de vineri și a sugerat că ar putea urma o schimbare a politicilor companiei referitoare la moderarea postărilor politicienilor.„O întrebare reală reiese din asta, dacă vrem să evoluăm politicile noastre privind discuțiile despre folosirea forței de către stat”, a afirmat Zuckerberg.„În zilele următoare, din moment ce Garda Națională este desfășurată acum, probabil cel mai mare motiv de îngrijorare este folosirea excesivă a forței de către poliție și armată. Cred că există un argument bun că ar trebui să fie mai multe limite asupra discuției privind asta”, a adăugat CEO-ul Facebook.În postarea publică în care justifica decizia de a nu cenzura remarca președintelui Trump, Zuckerberg afirma că „referința la Garda Națională a însemnat că am citit postarea ca un avertisment despre acțiunea statului și credem că oamenii trebuie să știe dacă guvernul plănuiește să folosească forță”.Comentariile lui Zuckerberg din timpul videoconferinței de vineri nu par însă să fi mulțumit angajații companiei întrucât mulți au organizat o grevă în masă virtuală luni.