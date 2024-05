INTERNATIONAL Joi, 02 Mai 2024, 07:34

0

Fostul producător de film Harvey Weinstein va fi rejudecat în New York, a anunţat miercuri biroul procurorului districtual din Manhattan, la o săptămână după ce cea mai înaltă instanţă a statului a anulat condamnarea sa pentru viol din 2020, conform The Associated Press, citată de News.ro.

Harvey Weinstein în sala de judecată Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Weinstein a sosit la un tribunal din Manhattan în cursul după-amiezii, prima sa apariţie de la decizia luată săptămâna trecută de Curtea de apel.

El a apărut într-un scaun cu rotile împins de un ofiţer în timp ce intra la audienţa preliminară din Manhattan, care se aşteaptă să includă discuţii despre probe, programarea şi alte chestiuni, potrivit avocatului lui Weinstein, Arthur Aidala.

Procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg, a declarat prin intermediul personalului din biroul său că echipa sa este hotărâtă să rejudece cazul împotriva mogulului de film căzut în dizgraţie.

Femeile care îl acuză pe Weinstein trebuie să depună din nou mărturie

Experţii juridici spun că acest lucru ar putea fi un drum lung şi ar putea depinde de femeile pe care le-ar fi agresat sunt dispuse să depună din nou mărturie. Una dintre femei, Mimi Haley, a declarat vineri că încă se gândeşte dacă va depune mărturie la un eventual nou proces.

Aidala a declarat că Weinstein a participat la audiere în ciuda faptului că bărbatul de 72 de ani a fost spitalizat la scurt timp după ce s-a întors vineri în sistemul penitenciar al oraşului de la o închisoare din nordul statului.

El a declarat că Weinstein, care are probleme cardiace şi diabet, a fost supus unor teste nespecificate din cauza problemelor sale de sănătate.

Procurorii au declarat că una dintre acuzatoare, Jessica Mann, a fost miercuri în instanţă şi a cerut judecătorului o dată pentru rejudecarea procesului la începutul toamnei.

Aidala a declarat sâmbătă că intenţionează să îi spună judecătorului că el crede că un proces ar putea avea loc oricând după Ziua Muncii din septembrie.

Weinstein are de executat încă 16 ani de închisoare în California

Cel care odinioară era puternicul şef al studiourilor a mai fost condamnat la Los Angeles, în 2022, pentru un alt viol şi mai are de executat încă 16 ani de închisoare în California.

În cazul din New York, care a fost anulat acum, el a fost condamnat pentru viol de gradul trei pentru un atac asupra unei actoriţe în 2013 şi pentru că a forţat-o pe Haley, o fostă asistentă de producţie de la Project Runway, în 2006. Weinstein a pledat nevinovat şi a susţinut că orice activitate sexuală a fost consimţită.

Associated Press nu identifică, în general, persoanele care susţin că au fost agresate sexual decât dacă acestea consimt să fie numite, aşa cum au făcut Haley şi Mann.

Joi, Curtea de Apel din New York a anulat condamnarea sa printr-o decizie de 4-3, anulând sentinţa de 23 de ani de închisoare, după ce a concluzionat că un judecător de fond a permis juraţilor să vadă şi să audă prea multe dovezi care nu aveau legătură directă cu ceea ce i s-a imputat.

Hotărârea a şocat şi dezamăgit femeile care au sărbătorit câştiguri istorice în timpul erei #MeToo, o mişcare care a inaugurat un val de reclamaţii de comportament sexual nepotrivit la Hollywood şi nu numai.

Însă fondatoarea #MeToo, Tarana Burke, le-a numit „eroine" pe femeile care au vorbit împotriva lui Harvey Weinstein şi a declarat că astfel de campanii pentru justiţie şi egalitate vor continua să aducă progrese în societate.