Twitter i-a șters lui Trump o postare în care îi face pe protestatarii din Minneapolis ”huligani” pentru ”glorificarea violenței” / Ce a scris Trump

Twitter a blocat postarea lui Donald Trump în care îi numea huligani pe protestatarii din Minnneapolis, furioși după uciderea unui bărbat de culoare de către poliție, pentru încălcarea politicii rețelei cu privire la ”glorificarea violenței bazate pe context istoric”.

Președintele Donald Trump i-a numit pe oamenii care au incendiat mai multe secții de poliție, magazine și mașini, ca urmare a furiei iscate de uciderea unui bărbat de culoare de polițiști, ”huligani”. Cu toate acestea, mesajul vizat de Twitter este următorul: ”Când încep jafurile, încep focurile de armă”.

Potrivit jurnalistului american Matthew Sheffield, fraza lui Trump ”când începe jaful, încep focurile de armă” este un citat neatribuit al lui Walter Headley, șeful poliției din Miami în 1967. Citatul era o amenințare la adresa cetățenilor supărați că poliția a terorizat un adolescent de culoare, ținându-l atârnat deasupra unui pod.

