Cum a fost împușcat Iyad, un palestinian autist cu mintea unui copil de 8 ani, de polițiștii israelieni, în Ierusalim

30 mai, cartierul Wadi el-Joz, valea de sub Muntele Măslinilor, Ierusalimul de Est: Iyad al-Hallak, un tânăr politicos, amator de grădinărit și colecționar de parfumuri, potrivit unchiului său Osama, și-a băut ceaiul pregătit de mama sa și a plecat spre școala Elwyn Al-Quds, situată la poalele Esplanadei Moscheilor.Înalt, cu umeri lați, brunet, Iyad Hallak impunea din punct de vedere fizic. Dar bărbatul de 32 de ani avea vârsta mentală a unui copil de opt ani.De șase ani, Iyad frecventa această școală din Ierusalim care se ocupă de persoanele cu handicap.Iyad adora școala și, în perioada carantinei impuse de pandemia de coronavirus, suferea că nu poate merge, spun rudele sale.Casa familială este situată la circa zece minute de mers pe jos de școală, chiar lângă Orașul Vechi. Iyad fiind autist, mama sa, Rana, a mers cu el la școală ani de zile.În ultimele luni, familia l-a învățat să meargă singur. "Îl supravegheam unde se află, îl contactam pe WhatsApp", spune mama sa, care poartă vălul negru al doliului.În acea sâmbătă, o profesoară mergea cu Iyad. Dar, la "Poarta Leilor", arcul de piatră denumit "Bab al-Asbatt" în arabă și "Shaar HaArayot" în ebraică, situația a degenerat.Iyad voia să-și ia telefonul din buzunar. Polițiștii au crezut că scoate o armă, în condițiile în care atacurile sunt relativ frecvente împotriva forțelor israeliene.Potrivit unui comunicat al poliției, membrii forțelor de ordine l-au "somat" pe Iyad să se oprească și apoi au început să-l urmărească, în momentul în care a fugit. "În cursul acestei urmăriri, ofițerii au deschis focul asupra suspectului", potrivit sursei citate."Profesoara sa le-a spus polițiștilor că are un handicap și le-a cerut să-i verifice identitatea, dar aceștia au menținut-o la distanță și (...) au tras", afirmă tatăl lui Iyad, Kheiri, care și-a pierdut singurul fiu.Bărbatul de 30 de ani a fost împușcat cu două gloanțe, potrivit familiei, care a recuperat cadavrul după autopsie.Polițistul care a tras, recrutat recent în unitate, "s-a crezut într-un pericol real", potrivit avocatului său. Dar Iyad nu era înarmat. Familia vrea să vadă imaginile, cu atât mai mult cu cât Orașul Vechi este înțesat de camere de supraveghere."Fiecare coloană are trei camere, dacă trece o muscă, știu ce s-a întâmplat. De ce nu difuzează imaginile?", acuză tatăl său.Dar imaginile s-ar putea dovedi explozive cu atât mai mult cu cât ar putea aduce aminte de moartea lui George Floyd, americanul de culoare, și el neînarmat, ucis săptămâna trecută de un polițist în Minneapolis. Incidentul a generat manifestații ample în Statele Unite.În Ierusalimul de Est, teritoriu ocupat și anexat de Israel din 1967, mii de persoane au ieșit pe străzi pentru funeraliile lui, Iyad Hallak, duminică seara, târziu.Președintele palestinian Mahmoud Abbas a denunțat o "crimă de război" și o "execuție". Ministrul israelian al Apărării Benny Gantz a prezentat "condoleanțe" familiei și a cerut o anchetă "rapidă".Pe rețelele sociale arabe, hashtagul #PalestinianLivesMatter ("Viața palestinienilor contează") este inspirat de #Blacklivesmatter, mișcarea antirasistă din Statele Unite.În cazul lui Iyad, "este vorba de ocupație, nu de discriminare rasială", spune Ayman Odeh, liderul "Listei unite" a partidelor arabe israeliene.La capătul străzii înguste unde se află casa familiei Hallak, două corturi colorate - unul pentru bărbați, unui pentru femei - au fost instalate pentru acest doliu în perioada stranie a Covid-19, cu sticle de dezinfectant amplasate pe mese.În condițiile în care liderii palestinieni nu pot intra în Ierusalim, cei de la "Lista unită" au prezentat condoleanțe familiei. "Martiriul lui Iyad nu a făcut decât să crească nivelul furiei în rândul populației", spune Odeh.Următoarele săptămâni s-ar putea dovedi critice, noul guvern israelian urmând să prezinte începând cu 1 iulie strategia pentru aplicarea planului administrației Trump pentru Orientul Apropiat, care prevede anexarea de părți din Cisiordania ocupată.Împotriva acestui proiect sunt prevăzute manifestanții în Israel, dar "uciderea lui Iyad va fi în centrul" următoarelor proteste, subliniază un membru al Listei Arabe.Furia însă nu-l va reda pe Iyad familiei Hallaq. "Iyad este de acum în brațele Domnului și sunt sigură că este fericit", spune mama sa, în timp ce sărută fotografia fiului său.