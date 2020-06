G7: Marea Britanie își va folosi dreptul de veto împotriva reprimirii Rusiei în grup

Orice tentativă a președintelui Donald Trump de a readmite Rusia la întâlnirea G7 va fi respinsă cu dreptul de veto al Regatului Unit, a declarat luni purtătorul de cuvânt oficial al lui Boris Johnson. Președintele american a anunțat sâmbătă că va amâna până în septembrie summitul G7 care va fi găzduit de Statele Unite în acest an și era programat să aibă loc în luna iunie.Donald Trump a declarat de asemenea că plănuiește să invite alte patru state non-membre, inclusiv Rusia.Însă luni purtătorul de cuvânt al premierului Johnson a afirmat că, deși este dreptul țării gază să decidă ce țări vor fi invitate ca oaspeți, Regatul Unit nu va sprijini ca Rusia să fie „readmisă ca membru al grupului”.Admiterea unei țări în clubul G7 are nevoie de susținerea unanimă a tuturor statelor membre iar Rusia a fost expulzată din grup - anterior G8 - după anexarea Crimeei în 2014.Purtătorul de cuvânt al lui Boris Johnson a subliniat că Marea Britanie nu va susține readmiterea Rusiei în rândurile G7 „dacă nu își va înceta activitățile agresive și destabilizatoare care amenință siguranța cetățenilor britanici și siguranța colectivă a aliaților noștri”.„Încă nu am văzut dovezi privind schimbarea comportamentului”, a adăugat acesta.Poziția Regatului Unit nu exclude însă invitarea președintelui rus Vladimir Putin la summit ca oaspete.Deși nu este neobișnuit ca țările gazdă să ceară reprezentanților unor state care nu sunt membre să participe la summituri, invitarea președintelui rus ar fi extrem de controversată.Regatul Unit în special a adoptat o poziție fermă în privința Moscovei după ce a învinuit regimul de la Kremlin de tentativa de asasinare pe teritoriul britanic a fostului agent dublu rus Serghei Skripal și a fiicei sale în 2018.Decizia președintelui american de a amâna summitul G7 programat să aibă loc în cursul acestei luni a venit după ce cancelarul german Angela Merkel a refuzat invitația de a participa în persoană din cauza pandemiei de COVID-19.Cu toate acestea, Johnson este dispus să se deplaseze în persoană, a anunțat Downing Street.„Prim-ministrul și președintele Trump au discutat la telefon vineri iar prim-ministrul a spus că, dacă este posibil, i-ar plăcea să participe în persoană”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Boris Johnson.