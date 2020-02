Atacul din Hanau arată că în Germania extrema dreaptă este în creștere

Experții au declarat că recenta creștere a atacurilor violente de extremă dreaptă este legată de succesul din ce în ce mai mare al Alternativei pentru Germania (AfD), care în 2017 a devenit primul partid de extremă dreapta care a câștigat locuri în parlamentul Germaniei în aproape 60 de ani.









Atacul terorist din Hanau arată că Germania are o problema din ce în ce mai mare cu extinderea acțiunilor extremei drepte, notează CNN Cancelarul Angela Merkel a declarat că atacatorul bănuit că a ucis 10 persoane, dintre care nouă erau imigranți, pare să fi acționat din „motive extremiste, rasiste de extremă dreaptă”. Procurorii au spus că acesta a postat teorii ale conspirațiilor xenofobe online și se crede că are un fond de extremă dreapta.Atacul din Hanau a fost cel de-al treilea atac mortal din Germania legat de activiști de extremă dreaptă în doar un an. Au existat nenumărate alte atacuri și amenințări.Tina Dürr, asistentă de cercetare la Centrul de Democrație din Hesse de la Universitatea Marburg, a declarat că tendința a fost clară: "Am mai avut atacuri pe care le-am putea numi terorism extremist de dreapta și înainte. Acum însă s-au intensificat”.