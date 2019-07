FOTOGALERIE Cum arată acum piața Maidan din Kiev, locul unde s-au născut revoluțiile care au schimbat cursul istoriei Ucrainei

În 2014 multe din clădirile din piață au fost afectate în confruntările dintre protestatari și forțele Berkut. Acum toate au fost reparate și reabilitate, la fel ca și străzile din zonă. O singură stradă laterală era acum în proces de schimbare a pietrelor cubice.



---









În locul central al pieței tronează Monumentul Independenței înalt de 61 de metri. Pe partea cealaltă de bulevard este aleea copacilor, mai multe fântâni arteziene și poarta Liadski.



---





În jurul Monumentului Independenței, pe uriașe plăci de metal, sunt expuse fotografii și texte în ucraineană și engleză despre Revoluția Euromaidan. ---

Locul este în continuare preferat de ucraineni pentru proteste.

---





Monumentul dedicat fondatorilor Kievului. În fundal, Hotelul Ucraina (în trecut denumit și Hotel Moscova).

---





Pe o stradă laterală, vulytsia Instytutska, unde au fost confruntări directe cu forțele Berkut și unde mai multe baricade au fost ridicate în iarna 2013-2014, apar din loc în loc altare improvizate cu diverse obiecte și lucruri păstrate de la revoluție.

---





Peste tot apar fotografii și locuri care îi comemorează pe cei căzuți. Brățările împletite din panglici subțiri albastre și galbene sunt un simbol întâlnit des.

---



Într-un alt loc de pe vulytsia Instytutska o cruce străjuiește trei mari plăci din marmură neagră unde stau gravate cuvinte de comemorare pentru ”Cei 100 de eroi ajunși la ceruri” (Heavenly Hundred) . Brățările împletite, florile și lumânările sunt peste tot.

---







Pozele celor căzuți la revoluție sunt puse, pe o margine, în mici refugii clădite din pavelele smulse în timpul revoluției.

---



De cealaltă parte a pieței stă un mare tron din obiecte de metal sudate, toate provenite din timpul revoluției - căști de protecție, măști, cutii de muniție, carcase de proiectile și gloanțe, unelte ruginite - absolut tot ce ar fi putut gasi un trecător în acele momente tensionate din iarna 2013-2014.

---



Lângă, la baza unui stâlp, stă sprijinit unul din scuturile improvizate folosite de protestatari în timpul revoluției. La baza lui stau clădite cărămizi și pavele.

---



Piața e plină de oameni, mai ales în weekend, atunci când bulevardul Hreșciatik este închis circulației rutiere și devine pietonal.

---



Spectacole, momente artistice, flashmob-uri - multe astfel de evenimente strâng sute de spectatori în piață.

---



Peste drum de monumentul Independenței este aleea copacilor. Sub întreaga piață există o serie de pasaje pietonale subterane pline cu magazine și restaurante și cu acces la metrou. Pe partea cu Hotelul Ucraina există chiar și un mare mall aflat exact sub piață.

---



Lângă piață este Academia Națională de Muzică Ceaikovski, iar în fața sa apare o statuie a cazacului mamai, un bun loc de fotografii pentru turiști, dar și pentru localnici.

---



Spațiile verzi din zonă sunt pline de localnici și turiști deopotrivă.

---



În timpul verii soarele coboară spre apus exact peste axa centrală a pieței și oferă uneori ocazii pentru a surprinde imagini spectaculoase.

---

---

Uriașa piață Maidan din centrul Kievului este punctul zero al Ucrainei și unul dintre locurile pline de energie ale țării. În weekenduri este plin de oameni care se plimbă sau vin la concerte, dar locul a devenit celebru pentru protestele atât de puternice încât au dărâmat guverne și au schimbat cursul istoriei Ucrainei. Maidan a devenit celebră în toată lumea pentru protestele din plină iarnă, pentru corturile montate acolo săptămâni în șir și pentru evenimentele sângeroase de acum cinci ani.Maidan Nezalejnosti (Майдан Незалежності) este denumirea ucraineană pentru Pieța Independenței, iar în prezent locul este plin de altare, de memoriale foto și de amintiri ale protestelor care au făcut peste 100 de morți în 2014. În 140 de ani piața a avut opt denumiri diferite, inclusiv ”Piața Sovietelor” sau ”Piața Revoluției din Octombrie”.Maidanul a fost după 1990 locul tradițional de protest, începând cu proteste ale studenților și cu greve ale foamei ce au precedat cu un an independența țării.În 2000 au fost proteste contra președntelui de atunci, Leonid Kuchma, perceput ca foarte corupt, iar Maidanul a devenit celebru pe plan mondial în iarna lui 2004 când sute de mii de oameni au protestat pe ger și au pus corturi pentru a protesta împotriva lui Viktor Ianukovici și a implicării Rusiei în fraudarea alegerilor. Protestele Revoluției Portocalii au dat roade și la noua rundă de alegeri a câștigat pro-europeanul Viktor Iușcenko.Cele mai sângeroase scene au fost în februarie 2014 în ceea ce va rămâne în cărțile de istorie sub numele de Euromaidan (sau revoluția Euromaidan). Piața a fost ocupată mereu de protestatari în decembrie 2013 și februarie 2014, iar în februarie peste 100 de oameni au fost omorâți în centrul Kievului când forțele de ordine au deschis focul cu arme grele. Revoluția a învins, iar Parlamentul l-a înlăturat pe Ianukovici de la putere. În mai 2014 avea să fie ales Petro Poroșenko în funcția de președinte, dar pentru Ucraina veneau vremuri grele: Rusia a anexat Crimeea și a trimis forțe paramalitare care au ocupat teritorii din estul țării.”Cei 100 de eroi ajunși la ceruri” (Heavenly Hundred) au fost numiți oamenii omorâți în februarie 2014 și acum în diversele expoziții din Maidan și pe diversele altare este pomenită această ”sută cerească” de eroi.Lângă piață sunt fântâni, un mall, hotelul Ucraina cu arhitectură sovietică, dar și frumosul bulevard Hreșciatik.