Oscar Arias, laureat al primului Nobel pentru pace, este acuzat de asalt sexual

Fostul președinte costarican neagă acuzațiile făcute de o activistă pentru dezarmare nucleară conform cărora Oscar Arias ar fi asaltat-o sexual în 2014, relatează The Guardian.





Oscar Arias, fostul președinte al Costa Rica și laureatul premiul Nobel pentru pace, este la momentul actual în centrul unui scandal sexual după ce o activistă l-a acuzat pe acesta de asalt sexual.





Arias a negat acuzațiile spunând că nu a acționat niciodată împotriva voinței unei femei și că a luptat pentru egalitatea între sexe de-a lungul întregii sale cariere.





Arias a fost președinte în Costa Rica între 1986 și 1990 și apoi din nou între 2006-2010. Acesta a primit premiul Nobel pentru pace în 1987 pentru eforturile sale de a pune capăt războaielor civile din America Centrală.





Potrivit publicației Semanario Universidad, femeia susține că incidentul a avut loc pe 1 decembrie 2014 la casă fostul președinte din capitala San Jose, unde a venit după o întâlnire care avea legătură cu cauza pentru care activista luptă.

Aceasta a spus publicației că fostul președinte i-a făcut avansuri fizice în ciuda faptului că i-a reamintit că este un bărbat căsătorit.





,, Nu-mi aduc aminte ce mi-a răspuns, însă a continuat să mă atingă”, susține femeia.





,, Nu am arătat niciodată lipsă de respect fată de voința oricărei femei, cu atât mai mult când vine vorba de libertate în relație cu alte persoane”, a susțint Aries. ,, în viața mea publică am promovat egalitatea între sexe deoarece și o consider indispensabilă în crearea unei societăți mai drepte și mai echitabile pentru toți oameni.”





Acesta a declarat că din moment ce există o plângere oficială împotriva sa nu va mai face comentarii publice și își va pregăti apărare pentru curtea de judecată.