Rusia: cele 5 provocari economice care il asteapta pe Vladimir Putin

Vladimir Putin a fost reales cu peste 75% din voturi si o prezenta foarte mare la vot, dar, pentru cel de-al patrulea mandat al sau, Vladimir Putin vrea sa revolutioneze erconomia. Intr-adevar, desi situatia tarii s-a stabilizat dupa recesiunea din 2015-2016, previziunile de crestere sunt limitate la 1%, sau chiar 2%, sub obiectivele stabilite de Kremlin. Prezentare generala a celor 5 proiecte esentiale care il asteapta presedintele rus, la putere de peste 18 ani, potrivit analizei Le Point , citata de Rador.Daca Vladimir Putin a mentionat politica de familie de mai multe ori in timpul campaniei sale, aceasta se datoreaza faptului ca aceasta chestiune este una fundamentala. Rusia, care are in prezent 146,9 milioane de locuitori, a pierdut peste cinci milioane de oameni din 1991 pana in prezent, o consecinta a gravei crize demografice care a urmat caderii URSS. Generatia nascuta in primii anii post-sovietici, marcata de o scadere a ratei natalitatii, intra pe piata muncii in prezent, fapt care ar putea duce la o penurie de forta de munca calificata si ar putea incetini cresterea economica.Aceasta generatie mai putin numeroasa are si varsta de a avea copii, ceea ce inseamna, prin ricoseu, o noua scadere a natalitatii in 2017. "Vom avea mai putini tineri in urmatorii 10-15 ani. Prin urmare, un tanar specialist cu noi abilitati - relationale si tehnice, inclusiv programarea pe calculator - va valora aur", a avertizat recent fostul ministru liberal de Finante, Aleksei Kudrin.Varsta de pensionare in Rusia, mostenita din epoca sovietica, este de 55 de ani pentru femei si de 60 de ani pentru barbati si este una dintre cele mai scazute din lume. Avand in vedere declinul demografic, pensiile, desi foarte mici, afecteaza tot mai mult bugetul federal. In mai multe ocazii, Vladimir Putin a recunoscut ca este necesara o reforma, dar a spus ca nu a venit inca momentul acesteia. Daca liberalii, cum ar fi Aleksei Kudrin, sustin o crestere treptata a varstei de pensionare la 63 de ani, atingerea acestui obiectiv social ar putea sa se dovedeasca nepopulara intr-o tara in care multi pensionari intampina adesea dificultati in a-si satisface nevoile cu veniturile lor slabe.Intr-un gest facut pentru o clasa a populatiei care a suferit in mod deosebit din cauza cresterii preturilor din ultimii ani, Kremlinul a anuntat vineri ca pregateste masuri pentru a permite cresterea pensiilor mai rapid decat inflatia.Pentru a depasi obstacolele interne, Vladimir Putin le face in mod regulat ochi dulci investitorilor straini in timpul conferintelor economice, promitandu-le sa imbunatateasca un climat de afaceri subminat de birocratie, dar si, potrivit propriului sau raport, de procese uneori nejustificate. Potrivit lui Chris Weafer, fondatorul firmei de consultanta Macro Advisory, "Rusia trebuie sa atraga mai multe investitii straine. Ea trebuie sa creeze un mediu concurential favorabil (rubla slaba, impozite mai scazute pentru industrie si stimulente pentru investitii) si sa reduca birocratia". Potrivit analistului, "nevoia de investitii straine este si motivul pentru care Kremlinul nu a raspuns la sanctiunile americane recente, el nedorind sa faca mai dificila venirea investitorilor straini in Rusia".Vineri, Kremlinul a mai spus ca i-a cerut premierului Dmitri Medvedev si presedintei bancii centrale, Elvira Nabiullina, sa elaboreze un "plan de actiune" pana pe 15 iulie, pentru a spori semnificativ cota investitiilor intr-o economie dependenta de hidrocarburi. Daca in 2017, investitiile au crescut cu 4,4%, potrivit agentiei statistice Rosstat, aceasta crestere a fost sustinuta de mari proiecte temporare, cum ar fi podul in constructie cu Crimeea sau Cupa Mondiala de Fotbal.In ciuda promisiunilor repetate ale puterii, nimic nu functioneaza. Rusia, bogata in rezerve uriase de hidrocarburi, ramane subiectul unor fluctuatii ale preturilor lor, dupa cum a aratat si criza din 2015-2016. "Acest lucru este in mod clar negativ pentru perspectivele de crestere", potrivit Alfa Bank. Pentru a scapa de aceasta dependenta, Chris Weafer sugereaza sa se mizeze pe antreprenoriat si pe intreprinderile mici, facand creditele pentru acestea "mai abordabile si usor accesibile". De asemenea, el incurajeaza investitiile in robotica, tehnologii "inteligente" si inteligenta artificiala. Lev Jakobson, profesor la Scoala Superioara de Economie din Moscova, citeaza ca o cale de urmat exemplul "cresterii impresionante a productivitatii sectorului agricol", care bate recordul recoltelor si exporturilor in ultimii ani."Economia este foarte ineficienta. Acest lucru se datoreaza mostenirii sistemului sovietic si cresterii facile determinate de bogatia petroliera din anii 2000-2013", a spus Chris Weafer. "Exista o multime de ineficiente in sistem care, daca sunt corectate, ar putea duce la o crestere puternica". El citeaza exemplul sectorului petrolier care, constrans de criza, si-a marit productia zilnica cu o medie de 740.000 de barili pe zi intre august 2014 si noiembrie 2016: "Industria a fost fortata sa devina mai eficienta si inovatoare". Pentru a moderniza companiile mari, guvernul a lansat mai multe planuri de privatizare, insa cota statului in economie a fost consolidata in ultimii ani de un capitalism de stat triumfator, care a cunoscut o crestere considerabila a companiei petroliere Rosneft.