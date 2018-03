Presedintele Poloniei critica apartenenta la UE: Undeva departe, in capitale indepartate, se decid treburile noastre / In realitate, lucram pentru altii

Seful de stat a denuntat, intr-un discurs sustinut in provincie si relatat miercuri de mai multe ziare, o situatie in care "undeva departe, in capitale indepartate, se decid treburile noastre (...) si in realitate lucram pentru altii".Duda provine din partidul conservator Dreptate si Justitie, care guverneaza Polonia dupa victoria in alegerile din octombrie 2015.Relatiile dintre Varsovia si Uniunea Europeana sunt marcate de importante tensiuni, provocate in primul rand de reformele controversate din justitie. Acestea au determinat Bruxellesul sa declanseze o procedura inedita care poate conduce la sanctiuni ce pot merge pana la privarea tarii de dreptul de vot la Consiliul european.Intr-o deplasare la Kamienna Gora, Silezia inferioara, presedintele polonez a sustinut un discurs dedicat independentei tarii, recastigata in 1918 si al carei centenar este celebrat in acest an."Avem astazi o Polonie suverana si independenta care, cred, va fi un stat in care vom trai din ce in ce mai bine. Vorbiti despre asta copiilor vostri", a spus el."Pentru ca, uneori, oamenii ne spun: la ce bun Polonia? Uniunea Europeana este mai importanta", a continuat el, fara a preciza la ce discursuri se refera."Toti acesti oameni sa isi reaminteaza cei 123 de ani de impartire (a tarii). (...) Existau si atunci oameni care spuneau: poate e mai bine, nu vor mai fi certuri, revolte, insurectii, razboaie, aventuri, confederatii, vom avea in sfarsit pace".Si apoi acesti oameni "au inteles rapid ca razboaiele continua, aventurile continua, dar noi nu mai avem nicio influenta, nu mai decidem noi, ca, acum, undeva departe, in capitale indepartate, se decid treburile noastre, sunt recuperati banii pe care ii castigam prin munca noastra, si in realitate muncim pentru altii", a sustinut presedintele polonez.Polonia, membra a UE din 2004, este primul beneficiar de fonduri europene, cu circa zece miliarde euro net pe an, dupa deducerea contributiei sale la bugetul UE.