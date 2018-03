Inca un exilat rus a fost gasit mort la Londra: Nikolai Glushkov, un prieten apropiat al oligarhului Boris Berezovsky

Nikolai Glushkov, in varsta de 68 de ani, a fost descoperit fara viata de familie si prieteni, luni noaptea. Deocamdata nu se cunoaste cauza mortii. Unul dintre prietenii sai, Damian Kudryavtsev, a anuntat vestea pe pagina sa de Facebook Politia londoneza a precizat, fara a confirma numele persoanei decedate, ca deocamdata nu exista nicio dovada care sa lege acest deces de incidentul din Salisbury, in care fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost otraviti si sunt internati in stare critica.In anii 1990, Glushkov a lucrat la compania aeriana Aeroflot si la firma lui Berezovsky LogoVAZ. In 1999, Berezovsky a cazut in dizgratia lui Vladimir Putin si a fugit in Marea Britanie, iar Glushkov a fost acuzat de spalare de bani si frauda. A fost condamnat la 5 ani de inchisoare si a fost eliberat in 2004.In ultimii ani, Glushkov a trait in Londra, unde primise azil politic. In 2011, a depus marturie in cazul in care Berezovsky l-a acuzat pe oligarhul Roman Abramovici, care a ramas in relatii bune cu Kremlinul, ca l-a inselat cu 5 miliarde de dolari.Glushkov a declarat in fata magistratilor ca a fost luat efectiv "ostatic" de administratia lui Putin, care il presa pe Berezovsky sa isi vanda postul de televiziune ORT.Berezovsky a pretins de asemenea ca a fost partener cu Abramovici in anii 1990 intr-o firma petroliera, ceea ce oligarhul a negat.Judecatorul a respins insa acuzatiile lui Berezovsky, numindu-le "necinstite in mod deliberat".Glushkov a atacat in apel decizia. Intre timp, Berezovsky a disparut din viata publica si in martie 2013 a fost gasit mort. Politia considera ca a fost vorba de o sinucidere.