FILM Miercuri, 10 Aprilie 2024, 10:41

Warner. Bros. a lansat miercuri primul trailer pentru „Folie à deux”, continuarea filmului „Joker” din 2019 care a fost pe larg apreciat de critici și publicul larg, aducându-i actorului american Joaquin Phoenix primul său Premiu Oscar.

Joaquin Phoenix in una din scenele emblematice ale primului film „Joker” Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images

Warner Bros. a lansat acum un prim trailer pentru Folie à deux în condițiile în care el urmează să apară în cinematografe în data de 4 octombrie a acestui an. Studioul american de film anunțase încă din august 2022 data de lansare a Joker 2 însă au existat dubii dacă ea va putea fi respectată având în vedere greva dublă care a paralizat producția de filme și seriale la Hollywood anul trecut.

Însă filmările pentru Folie à deux, care au început în decembrie 2022, s-au încheiat oficial în data de 5 aprilie a anului trecut, cu aproape o lună înainte ca scenariștii americani să declanșeze prima dintre cele două greve de la Hollywood. Ca atare, lungmetrajul a putut intra în faza de post-producție în care rolul principal îl joacă tehnicienii studiourilor de film.

Trailer-ul lansat acum pentru film ne oferă și câteva indicii privind povestea sa în condițiile în care producătorii săi și șefii de la Warner Bros. au învăluit proiectul într-o secretomanie cvasi-totală. Îi putem vedea atât pe Joaquin Phoenix revenind în rolul lui Joker, cât și pe cântăreața Lady Gaga, care a fost aleasă să o interpreteze pe Harley Quinn, care pare că îl va ajuta să evadeze din închisoare:

Având în vedere distribuirea lui Lady Gaga în rolul lui Harley Quinn, pentru o perioadă lungă de timp au existat speculații că Folie à deux va fi un lungmetraj de tip musical. De altfel, inclusiv câteva secvențe din trailer-ul lansat acum sugerează acest lucru.

Însă cineastul american Todd Phillips, cel care a regizat primul film Joker și a revenit în scaunul regizoral și pentru Folie à deux, afirmă că o catalogare a noului lungmetraj ca musical nu ar fi tocmai exactă.

„Îmi place să spun că este un film în care muzica este un element esențial. El nu virează prea departe de primul film. Arthur are muzică în el. El are o grație inerentă”, a declarat Phillips într-un interviu publicat de revista Variety concomitent cu lansarea trailer-ului.

Filmul „Joker” i-a adus lui Joaquin Phoenix primul Premiu Oscar din carieră și a marcat mai multe premiere pentru industria cinematografică

Lansat în octombrie 2019, filmul a obținut încasări de peste un miliard de dolari, devenind astfel filmul cu rating R în SUA cu cele mai mari încasări din istorie și primul astfel de lungmetraj care depășește borna de încasări de un miliard de dolari. Filmele cu rating R pot fi vizionate în Statele Unite de minorii cu vârsta sub 17 ani doar însoțiți de un părinte sau un tutore legal.

La gala Premiilor Oscar din 2020Joker i-a adus lui Phoenix Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal în condițiile unei concurențe puternice, celelalte nominalizări fiind Antonio Banderas (pentru filmul Pain and Glory), Leonardo DiCaprio (Once upon a time... in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Jonathan Pryce (The Two Popes).

Phoenix fusese nominalizat anterior de 3 ori la Premiul Oscar (pentru rolurile sale din Gladiatorul, Walk the Line și The Master) însă de fiecare dată premiul a fost adjudecat de un alt actor. Victoria sa din 2020 a marcat totodată și o altă premieră pentru industria cinematografică: niciun actor nu câștigase anterior Oscarul pentru un rol principal mulțumită interpretării dintr-un film inspirat din benzi desenate.

Folie à deux, numele oficial al noului film Joker, provine de la o boală psihiatrică rară în care simptomele paranoide și uneori chiar și halucinațiile sunt „transmise” de la o persoană la alta. Numele ales de producătorii filmului este o referință la relația zbuciumată dintre Joker și Harley Quinn.

În afară de Joaquin Phoenix și Lady Gaga, distribuția lungmetrajului este completată Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Steve Coogan, Ken Leung Harry Lawtey, Leigh Gill și Sharon Washington.