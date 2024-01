FILM Miercuri, 24 Ianuarie 2024, 10:10

Martin Scorsese a devenit luni cineastul contemporan cu cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar pentru cel mai bun regizor, însă o altă legendă a Hollywood-ului, Steven Spielberg, încă are o statuetă în plus cu care a mers acasă, relatează Screen Rant.

Francisc Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg si George Lucas in 2007, cand Scorsese a castigat primul si singurul sau Premiu Oscar pentru cel mai bun regizor Foto: Kevork Djansezian / Associated Press / Profimedia Images

Scorsese l-a depășit pe Spielberg la capitolul nominalizări (10) pentru cel mai bun regizor la Premiile Oscar grație Killers of the Flower Moon, drama sa istorică de trei ore și jumătate care spune povestea reală a unui șir de decese misterioase care au afectat Națiunea Osange după ce pe pământul lor a fost descoperit petrol.

Până la această nouă nominalizare, cei doi regizori erau la egalitate, cu 9 fiecare. Scorsese fusese nominalizat anterior la Premiul pentru cel mai bun regizor mulțumită filmelor Raging Bull, The Last Temptation of Christ, Goodfellas, Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Hugo, The Wolf of Wall Street și The Irishman.

Spielberg în schimb a fost nominalizat pentru cel mai râvnit premiu acordat regizorilor de industria cinematografică pentru lungmetrajele Close Encounters of the Third Kind, Raiders of the Lost Ark, E.T. the Extra-Terrestrial, Schindler's List, Saving Private Ryan, Munich, Lincoln, West Side Story și The Fabelmans.

Chiar dacă a devenit acum cineastul în activitate cu cele mai multe nominalizări la Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, el nu deține recordul absolut la acest capitol. Distincția respectivă îi aparține regizorului germano-american William Wyler, care s-a stins din viață în 1981.

Wyler a fost nominalizat de 12 ori pentru prestigiosul premiu, câștigându-l de 3 ori grație filmelor Mrs. Miniver (1942), The Best Years of Our Lives (1946) și Ben-Hur (1959).

Martin Scorsese a câștigat în 2007 singurul său Premiu Oscar pentru cel mai bun regizor

În ceea ce-l privește pe Scorsese, în pofida carierei impresionante și a numeroaselor nominalizări, el a câștigat până acum un singur Premiu Oscar pentru cel mai bun regizor. Premiul i-a fost decernat la a 79-a gală a Premiilor Oscar pentru filmul The Departed din 2006.

Iar la acest capitol el este încă surclasat de Steven Spielberg, care are două Premii Oscar pentru cel mai bun regizor, mulțumită lungmetrajelor Schindler's List și Saving Private Ryan.

Deși Scorsese are șansa să îl egaleze acum, părerile experților sunt împărțite cu privire la marele favorit de anul acesta, dat fiind faptul că printre pretendenții la premiu se numără Christopher Nolan cu al său Oppenheimer, dar și alți regizori ale căror lungmetraje nu au stârnit atât de multă vâlvă în cinematografe, însă au fost pe larg apreciate de critici: Yorgos Lanthimos (Poor Things), Justine Triet (Anatomy of a Fall) și Jonathan Glazer (The Zone of Interest).

Nolan vine pe valul victoriei de la gala Globurilor de Aur, unde Oppenheimer i-a adus primul Glob de aur pentru cel mai bun regizor și a strâns alte 4 distincții, fiind marele câștigător al serii.

Calculele regizorilor pentru marea gală a Premiilor Oscar din 2024

Lanthimos, Triet și Glazer sunt avantajați de faptul că în ultimii ani Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului, cea care decernează Premiile Oscar, a favorizat lungmetrajele artistice, în detrimentul marilor „blockbustere” care au obținut încasări spectaculoase în cinematografe.

O excepție notabilă a reprezentat-o însă chiar ediția de anul trecut a Premiilor Oscar, când Everything Everywhere All at Once, un film care s-a bucurat de un succes major în rândul publicului plătitor de bilete, a câștigat nu mai puțin de 7 Oscaruri, printre care cel pentru cel mai bun film și cel pentru cea mai bună regie (Daniel Kwan și Daniel Scheinert).

Însă Killers of the Flower Moon vine cu un atu propriu la gala de anul acesta: povestea sa bazată pe un capitol dureros din istoria americană, tocmai într-un an electoral în Statele Unite și în contextul unei instrospecții mai largi a societății americane în ultimii ani.

Singura certitudine este că vom afla câștigătorul la a 96-a gală a Premiilor Oscar, care va avea loc în data de 10 martie.

În cazul în care va câștiga, Scorsese, în vârstă de 81 de ani, va stabili un record absolut: cel pentru cel mai în vârstă regizor laureat cu un Premiu Oscar la categoria respectivă. În prezent recordul este deținut de Clint Eastwood, care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun regizor la vârsta de 74 de ani mulțumită filmului său Million Dollar Baby.

