FILM Marți, 29 August 2023

„The Idol”, controversatul serial HBO realizat de Sam Levinson şi Abel „The Weeknd” Tesfaye, a fost anulat după doar un sezon, scrie revista Variety, citată de News.ro.

Secventa din serialul „The Idol” de pe HBO Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

„The Idol a fost unul dintre cele mai provocatoare programe originale ale HBO şi suntem mulţumiţi de răspunsul puternic al publicului”, a declarat un purtător de cuvânt al HBO.

„După multă gândire şi consideraţie, HBO, precum şi creatorii şi producătorii au decis să nu meargă mai departe cu un al doilea sezon. Suntem recunoscători creatorilor, distribuţiei şi echipei pentru munca lor incredibilă”, a adăugat acesta.

Sezonul 1 s-a încheiat după doar cinci episoade, cu unul mai puțin decât planurile inițiale, în data de 2 iulie.

Decizia de a anula serialul a fost luată recent, după o lipsă de claritate, atât pentru telespectatori, cât şi pentru membrii distribuţiei, cu privire la faptul că serialul avea potenţialul de a continua.

Într-un interviu acordat publicaţiei Variety, starul Moses Sumney a declarat că a semnat contractul crezând că este vorba despre un serial limitat, în timp ce starul Da'Vine Joy Randolph a declarat pentru Variety că ea credea că „intenţia tuturor era de a avea un al doilea sezon”.

HBO anulează un serial care a provocat multă vâlvă și recenzii proaste

Când s-a răspândit un zvon că serialul a fost anulat, HBO a postat pe X, pe atunci cunoscut sub numele de Twitter, că nu există încă o actualizare a situaţiei.

Creat de Levinson şi The Weeknd, cu The Weeknd în rolul principal alături de Lily-Rose Depp, The Idol a început să atragă atenția cu mult înainte de debut. În aprilie 2022, a apărut vestea că Amy Seimetz va fi înlocuită de Levinson, în timp ce serialul a fost supus unor refilmări semnificative.

Apoi, un reportaj Rolling Stone din martie 2023 a detaliat acuzaţii grave despre un platou de filmare toxic, la care The Weeknd a răspuns postând o scenă eliminată în care personajul său descria Rolling Stone ca fiind „irelevant".

La Festivalul de Film de la Cannes, Levinson a declarat că articolul l-a făcut să realizeze că serialul va fi „cel mai mare al verii”. În general, The Idol a fost prost primit. Recenzia celor de la Variety afirmă că serialul este „ca o fantezie masculină sordidă”.

Pe agregatorul Rotten Tomatoes serialul are o rată a aprobării de doar 19% din partea criticilor și de 41% de la spectatori.