FILM Marți, 24 Ianuarie 2023, 13:14

HotNews.ro

0

La mai bine de un an de când a împuşcat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins pe platourile de filmare a filmului „Rust”, Alec Baldwin revine la rolul principal din westernul lui Joel Souza. Săptămâna trecută, actorul american a fost pus sub acuzare, alături de alte persoane, pentru omor prin imprudență.

Alec Baldwin Foto: ABC / Backgrid UK / Profimedia Images

În timp ce filmările urmează să fie reluate anul acesta, avocata Rust Movie Productions, Melina Spadone, intervievată de Sky News, a clarificat faptul că soţul Halynei Hutchins, Matt, va rămâne producător executiv al proiectului, iar Joel Souza, care a fost rănit în incident, îşi va păstra postul de regizor, scrie News.ro.

În 21 octombrie 2021, la o fermă din New Mexico, Alec Baldwin, care a activat o armă ce ar fi trebuit să conţină doar gloanţe oarbe, a omorât-o pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, în vârstă de 42 de ani, şi l-a rănit pe regizorul Joel Souza.

În 5 octombrie 2022, însă, s-a ajuns la un acord între producţia filmului şi familia Halynei Hutchins pentru ca filmările la "Rust" să poată fi reluate în ianuarie 2023, după un an de întrerupere. Acest acord, al cărui cuantum nu a fost dezvăluit, pune capăt procesului civil iniţiat de familia directoarei de imagine împotriva lui Alec Baldwin.

Alec Baldwin, pus sub acuzare pentru omor prin imprudență

Totuşi, potrivit anchetei penale, Alec Baldwin şi armurierul filmului, Hannah Gutierrez-Reed, sunt acuzaţi de omor prin imprudenţă. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă până la 18 luni de închisoare.

Săptămâna trecută, procuroarea Mary Carmack-Altwies din statul american New Mexico a anunțat că Baldwin și Hannah Gutierrez-Reed, controversatul armurier al filmului au fost puși sub acuzare pentru ucidere din culpă la peste un an de la tragicul accident de pe platourile de filmare aflate lângă orașul Santa Fe din New Mexico.

Procuroarea americană a anunțat, de asemenea, că David Halls, asistentul de regie al „Rust”, a semnat o înțelegere în care admite folosirea neglijentă a unei arme mortale. Halls recunoscuse la câteva zile după accident că nu a verificat toate gloanțele din arma care i-a fost înmânată lui Baldwin.

„După o revizuire temeinică a dovezilor și a legislației statului New Mexico, am stabilit că există suficiente dovezi pentru a aduce acuzații penale împotriva lui Alec Baldwin și a altor membri ai echipei de filmare a 'Rust'”, a declarat joi Carmack-Altwies.

„Nimeni nu este deasupra legii și toată lumea merită dreptate”, a adăugat ea.

Gutierrez-Reed va fi la rândul ei pusă sub acuzare tot pentru ucidere din culpă, infracțiune care în New Mexico poate aduce o condamnare de până la 18 luni de închisoare și o amendă de 5.000 de dolari.

Baldwin a negat că ar fi responsabil de moartea lui Hutchins, afirmând că nu a apăsat niciodată pe trăgaci și că muniții reale nu ar fi trebuit aduse niciodată pe platoul de filmare al westernului. Însă o analiză criminalistică realizată de FBI a pistolului a arătat că acesta funcționa normal, și că nu ar fi tras fără apăsarea trăgaciului.

Mai mulți martori au relatat că pe platou s-a strigat „pistol rece” înainte ca arma să îi fie înmânată lui Baldwin, un termen care se referă la o armă de recuzită inofensivă.