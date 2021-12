Netflix România dă răspunsul dacă blockbuster-ul „ Don't Look Up” e un film bun sau prost :)

Don't Look Up, blockbusterul propus de Netflix de Craciun





Don't Look Up - filmul cu o distribuție stelară despre cum ar putea omenirea să reacționeze când vine sfârșitul lumii

„Ne cerem scuze pentru discuțiile iscate la mesele de Crăciun referitoare la Don’t Look Up.Răspunsul corect la întrebarea “Dacă Don’t Look Up e un film bun sau prost?” este DA”, scrie contul ofoicial de Facebook al Netflix România.„Don’t Look Up”, blockbuster-ul propus de Netflix pentru Crăciun a strâns o distribuție stelară: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande și nu numai pentru un film care oferă mai multe decât ar părea la prima vedere.