​VIDEO O sală plină cu trambuline - visul oricărui copil… adult. Jumping House, dovada că se pot face bani din trambuline

Cred că majoritatea dintre noi ne-am dorit să avem trambuline cât mai mari acasă și să sărim toată ziua. În lipsa lor, rupeam saltelele paturilor încercând să sărim cât mai sus. Neagomir Aneta, fondatoarea Jumping House în Cluj Napoca, demonstrează că poți face și un business serios dintr-o joacă.





"Plimbându-ne prin mai multe orașe am fost surprinși să vedem că există câte o sală de trambuline în fiecare. Și am văzut ce bine se simțeau copiii noștri, dar nu numai ei. În momentul în care am intrat prima dată într-o sală de genul ne-am uitat unul la altul, eu la soțul meu și soțul meu către mine: 'Facem și noi una de-asta acasă?' Dar era așa o provocare mai mult. 'Da, facem'. Și așa a pornit povestea Jumping House".





Totuși, față de anii '90, când părinții abia reușeau să îi determine pe copii să intre în casă de la joacă, astăzi, situația s-a schimbat puțin. Generațiile de după anii 2000 și-au găsit locul de joacă în spațiul virtual. Ori mișcarea este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a unui copil.