Tudor Ciuhodaru a trecut prin cinci partide. Va fi candidatul AUR la Primăria Iașiului, dar acum l-am găsit la Strasbourg, în Parlamentul European, unde a ajuns pe lista PSD. Europarlamentar energic, doctorul Ciuhodaru, cum este cunoscut în transmisiunile TV de la camera de gardă, a sprijinit și educația sexuală în școli, printr-o moțiune pe care a inițiat-o în 2019, deloc favorabilă conservatorilor din Polonia, partenerii de azi ai noului său partid, AUR. Într-un interviu video l-am întrebat pe Tudor Ciuhodaru și despre moțiunea sa pentru educația sexuală, despre pandemia COVID și despre Uniunea Europeană în general.

Tudor Ciuhodaru, europarlamentar Foto: Hotnews

La cei 55 de ani ai săi, în cariera s-a politică de după 1989, Tudor Ciuhodaru a trecut prin vreo cinci partide, după cum ne arată istoricul său parlamentar. În perioada 2008-2019 a fost deputat în Parlamentul României. Din 2008 până în ianuarie 2010 a fost la PSD. Din ianuarie 2010 până în februarie 2011, a fost deputat independent (ca românul, imparțial). Din februarie 2011 până în octombrie 2011 l-am găsit la Partidul Conservator (partidul lui Dan Voiculescu). Din 2012 a luat al doilea mandat de deputat, dar cu PP-DD (Partidul lui Dan Diaconescu). Din aprilie 2015 trece la UNPR (cel cu interesul național), iar în 2016 revine în PSD și mai câștigă un mandat de deputat. În 2019 ajunge europarlamentar pe lista PSD. În fine, în februarie 2024, aflăm că Tudor Ciuhodaru va fi candidatul AUR la Primăria Iașiului.

Ca europarlamentar PSD, Tudor Ciuhodaru a inițiat în anul 2019, alături de alți deputați europeni, și propunerea de rezoluție referitoare la „incriminarea educației sexuale în Polonia”. Documentul semnat de Ciuhodaru a fost critic la adresa conservatorilor polonezi de la PiS (Partidul Lege și Justiție), care aveau atunci puterea la Varșovia. În textul rezoluției, europarlamentarii semnatari, printre care și medicul Ciuhodaru, denunțau atunci un proiect de lege susținut de PiS în legislativul de la Varșovia, care incrimina educația sexuală în școlile poloneze.

„La 15 octombrie 2019, în urma alegerilor parlamentare și a reluării unei sesiuni parlamentare suspendate, Seimul a dezbătut proiectul de lege în primă lectură și, la 16 octombrie 2019, a votat împotriva unei propuneri de respingere a proiectului de lege”- avertiza moțiunea semnată de doctorul Ciuhodaru, în Parlamentul European.

Printre altele, moțiunea semnată de Ciuhodaru în 2019 „condamnă recentele evenimente din Polonia, care vizează să dezinformeze, să stigmatizeze și să interzică educația sexuală și, în special, conținutul dur, inadecvat și eronat al justificării aferente proiectului de lege; invită parlamentul polonez să nu adopte proiectul de lege propus și să se asigure că tinerii au acces la o educație sexuală cuprinzătoare și că persoanele care furnizează această educație sunt sprijinite în acest sens, în mod obiectiv și în fapt”.

Arc peste timp, în februarie 2024, George Simion l-a anunțat pe europarlamentarul Ciuhodaru drept candidatul AUR la Primăria Iașiului imediat după ce liderul partidului suveranist, abia întors din Polonia. „Am venit direct din Polonia. Am avut, la Varşovia, întâlniri cu aliaţii noştri polonezi, probabil printre puţinii, dacă nu singurii, care înţeleg ce înseamnă să fii între două imperii, între imperiul răului de la est, care încă face victime, şi acest nou imperiu ideologic, această nouă Uniune Sovietică cu comisarii ei de la Bruxelles, care încearcă să ne schimbe obiceiurile, felul de a trăi, felul de a înţelege viaţa şi de a ne respecta înaintaşii şi identitatea creştină a acestui continent” - „înfiera” Simion Uniunea Europeană, pe 18 februarie 2024.

„Aveți o obsesie cu educația sexuală! Eu n-am semnat nicio rezoluție”, ne-a spus Tudor Ciuhodaru, când l-am vizitat la Strasbourg, la Parlamentul European, săptămâna trecută. „Să știți că sunt fără pudibonderii din acest punct de vedere”, a mai spus europarlamentarul în interviul acordat HotNews, la Strasbourg.

A revenit a doua zi cu un mesaj pe WhatsApp: „Nu am înteles la ce rezoluție vă raportați în momentul interviului (au fost mai multe). Am susținut întotdeauna necesitatea educației pentru sănătate care poate salva multe vieți în multe cazuri care se întamplă în viața de zi cu zi. Legea Ciuhodaru privind predarea educației pentru sănătate, pe care am depus-o de mai multe ori în Parlamentul României, are deja buletin de când zace prin sertare. Asta a fost intenția mea în orice demers oficial și orice altă interpretare nu își are locul” - a scris europarlamentarul în mesajul către reporterul HotNews.

