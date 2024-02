Articol susținut de iRobot Vineri, 16 Februarie 2024, 09:49

În era tehnologiei, Roomba Combo® j9+ redefinește standardele curățeniei cu inovații remarcabile. Echipat cu un braț extensibil și complet retractabil ce integrează un mop, acest robot aspirator nu se limitează doar la aspirare, ci exercită presiune asupra podelei, realizând mișcări de glisare înainte și înapoi pentru a simula o ștergere manuală. Această funcționalitate unică în serie îl face inegalabil în capacitatea sa de a oferi o curățenie eficientă și detaliată, fiind cel mai impresionant din gama iRobot.

Roomba Combo® j9+ Foto: iRobot

Roomba Combo® j9+ schimbă complet modul în care privim curățenia și aduce o abordare revoluționară prin combinarea inteligenței artificiale și tehnologiei avansate. Relaxează-te pe canapea și bucură-te de serialul tău preferat, deoarece acest robot se ocupă de curățenie în locul tău.

Cu funcționalitățile sale autonome, cum ar fi depozitarea automată în Clean Base a particulelor aspirate în sacii AllergenLock timp de până la 60 de zile, Roomba Combo® j9+ transformă curățenia într-o experiență fără efort pentru utilizator. Nu doar că își reumple lichidul de curățare după fiecare utilizare, dar și integrează aspirarea și mopul fără a necesita intervenție din partea ta.

Roomba Combo® j9+ impresionează prin 4 caracteristici cheie care îl fac unul dintre cele mai inovatoare aspiratoare robot de pe piață:

control automatizat al curățeniei

eficiența de curățare

performanță constantă în curățare

calitate în design și fabricație

Control automatizat al curățeniei: Inteligența iRobot OS

Apiratorul robot este dotat cu tehnologia iRobot OS și se adaptează la nevoile specifice casei tale. Inteligența artificială îi permite să creeze hărți precise ale încăperilor, să recunoască obstacolele, să le evite și să se adapteze la diferite tipuri de podele și suprafețe.

Acesta demonstrează o inteligență avansată prin evaluarea precisă a zonelor care necesită aspirare sau utilizarea funcției de mop. Robotul detectează automat covoarele și retrage mopul, asigurându-se că suprafețele rămân mereu uscate și curate.

Robotul furnizează o varietate de opțiuni pentru gestionarea curățeniei, inclusiv posibilitatea de a alege camere specifice, momentul și modul de curățare dorit. Poți selecta zone precise, precum spațiul din jurul blatului din bucătărie sau zona bolului cu mâncare al animalului de companie. Dacă vrei ca robotul să nu intre in anumite camere sau să nu atingă anumite obiecte de pe podea, îi poți seta Keep Out Zones prin care restricționezi acele zone.

Ei bine, opțiunile nu se opresc aici! Poți regla numărul de treceri ale robotului, puterea de aspirare și cantitatea lichidului de curățare pe care să o folosească mopul. Cu funcția Dirt Detective, Roomba Combo® j9+ respectă rutina ta de curățenie și, în funcție de nivelul de murdărie detectat, propune un plan optim de curățare.

De asemenea, dacă ai avut un iRobot înainte și îți dorești să achiziționezi altul, poți recupera harta din contul tău.

Eficiența de curățare:Carpet Boost

Roomba Combo® j9+ s-a remarcat prin puterea de aspirație îmbunătățită, fiind proiectat pentru casele mai mari și cele cu patrupezi. Tehnologia Carpet Boost detectează tipul de podea și ajustează automat puterea de aspirație, ridicând și eliminând părul animalelor de pe covoare.

El este echipat cu sistemul performant de curățare - AeroForce în patru etape. Peria laterală mătură murdăria din spatele colțurilor, restul este preluat cu ușurință de periile de cauciuc, iar de acolo totul este transferat în coșul de gunoi datorită puterii de aspirare. Asigură o curățare umedă eficientă a podelelor utilizând un mop extensibil, complet retractabil, care imită ștergerea manuală. De asemenea, dispune de o duză de pulverizare care distribuie cu precizie lichid de curățare sau apă pe podea într-un mod țintit. Senzorii speciali împiedică duza să lovească mobilierul, pereții sau spațiul de sub scări.

Performanță constantă în curățare: SmartScrub

Cu funcția SmartScrub, Roomba Combo® j9+ aduce o nouă dimensiune curățeniei. El nu doar aspiră sau dă cu mopul, ci insistă, exercitând presiune asupra podelei, cu mișcări glisante, înainte și înapoi, în zonele cu murdărie persistentă. Abordarea inovatoare asigură înlăturarea eficientă a petelor, a murdăriei încăpățânate și oferă o curățenie profundă în locurile cheie.

D.R.I. (Dry Rug Intelligence)

Sistemul său inovator D.R.I. reprezintă un avantaj semnificativ. Acest sistem inteligent ridică instantaneu mopul în prezența covoarelor și astfel previne orice umezire nedorită. Acest detaliu ingenios nu doar protejează și menține covoarele uscate, dar asigură și o curățare extrem de eficientă pe toate tipurile de suprafețe.

Calitate în design și fabricație: Dock-ul Clean Base Auto-Fill

Roomba Combo® j9+ impresionează nu doar prin funcționalitatea sa, ci și prin designul său elegant. Cu linii moderne și o construcție atent gândită, acest robot devine o prezență plăcută în orice casă.

Funcționalitatea dock-ului Clean Base Auto-Fill adaugă un nivel suplimentar de autonomie și eficiență în gestionarea deșeurilor. Acest dock nu doar elimină automat deșeurile în sacii AllergenLock până la 60 de zile, ci și reumple lichidul de curățare pentru până la 30 de zile, fără intervenția ta. Cu un design elegant și funcționalități inovatoare, Clean Base Auto-Fill completează perfect performanța Roomba Combo® j9+, transformând curățenia într-o experiență fără griji și eficientă.

Pe lângă tehnologia sa avansată de curățare, robotul oferă o experiență completă de curățenie prin sistemul său ingenios de depozitare a murdăriei. Sacii AllergenLock din Clean Base rețin până la 99% dintre alergeni, asigurând nu doar o curățenie vizibilă, ci și o atmosferă mai sănătoasă în locuința ta.

Un alt avantaj al funcționalității sale este integrarea perfectă în universul SMART HOME. Roomba Combo® j9+ poate fi conectat cu ușurință la dispozitivele compatibile cu asistenții virtuali, cum ar fi Alexa, Siri sau Google Assistant, oferindu-ți posibilitatea de a transmite comenzi vocale. Astfel, poți comunica robotului locurile pe care să le curețe.

Roomba Combo® j9+ nu doar redefinește standardele curățeniei, ci aduce o adevărată evoluție în modul în care ne raportăm la menținerea unei case impecabile. Cu tehnologii avansate precum Auto-Retract Mopping, Carpet Boost, SmartScrub și Clean Base Auto-Fill, acest aspirator robot nu se limitează doar la a face curățenie, ci oferă o performanță superioară, inteligentă și autonomă. Designul elegant și integrarea perfectă în universul SMART HOME completează perfect experiența, transformând curățenia într-un proces lipsit de griji și plin de eficiență.

Mai multe informații despre Roomba Combo® j9+ poți găsi pe www.irobot.ro.

