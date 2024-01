ESENTIAL Vineri, 19 Ianuarie 2024, 10:38

Meteorologii au prelungit, vineri, informarea de precipitaţii şi intensificări ale vântului, iar în mai multe zone în acest weekend se va depune strat de zăpadă. De asemenea, vremea se va răci semnificativ.

Peisaj de iarna Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până sâmbătă, la ora 17.00, vor fi precipitaţii în toate regiunile, iar în Muntenia şi în zona Carpaţilor Orientali acestea vor fi moderate cantitativ (se vor acumula 10...15 l/mp şi izolat peste 20 l/mp).

Vor fi ploi, care se vor transforma în ninsoare, din după-amiaza zilei de vineri 19 ianuarie, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi în nordul Moldovei, iar noaptea şi în restul țării și se va depune strat de zăpadă.

Sâmbătă, va continua să ningă în Oltenia, Muntenia şi în Dobrogea, dar în general slab cantitativ. Temporar, vântul va avea intensificări în toate regiunile, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută.

Meteorologii mai spun că vremea se va răci semnificativ, vineri, în jumătatea de nord a ţării, iar sâmbătă și în restul zonelor țării.

Sâmbătă, minimele dimineții fiind cuprinse între -14 și -1 C, iar ger va fi în mai multe regiuni. La prânz va fi mult mai frig decât vineri, cu maxime cuprinse între -4 C și +5 C, cu mențiunea că vor fi foarte puține locuri cu maxime de peste 3 C.

În multe zone, sâmbătă la prânz vor fi temperaturi cu 12-14 C mai scăzute decât vineri la prânz, conform hărților ANM.

Cum va fi vremea în București

Și în București vremea se va răci semnificativ, sâmbătă, iar de vineri noapte va ninge, conform prognozei speciale publicate de ANM.

În intervalul vineri, ora 10.00 - sâmbătă, ora 08.00, valorile de temperatură vor fi în continuare cu mult mai mari decât cele normale datei, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimă va fi de 0-1 grad.

Cerul va fi variabil cu înnorări seara și noaptea când vor fi precipitații. Vor fi ploi, care din a doua parte a nopții se vor transforma în ninsoare. Cantitățile de precipitații vor fi de 15...20 l/mp și se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 6...7 cm. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări spre sfârșitul intervalului când la rafală vor fi viteze de până la 45 km/h, spun meteorologii.

În intervalul sâmbătă, orele 08.00-17.00, vor fi înnorări și va continua să ningă, astfel că până la sfârșitul intervalului grosimea stratului de zăpadă va fi în medie de 10 cm. Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 40...45 km/h. Vremea se va răci accentuat, iar temperatura maximă va fi de 1-2 grade.