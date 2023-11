UPDATE Miercuri, 22 Noiembrie 2023, 21:44

Trei pacienţi de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, judeţul Vaslui, au murit şi un altul este în stare gravă, după ce toţi cei internaţi au mâncat alimente pe bază de peşte, oferite de o mănăstire, anunţă Ministerul Sănătăţii. Alţi 20 de pacienţi vor fi transferaţi la Spitalul din Bârlad.

Ambulanță SMURD Foto: © LCVA | Dreamstime.com

Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui au intervenit, miercuri, pentru preluarea a patru bolnavi cu simptomatologie digestivă, de la Spitalul din Murgeni. Trei pacienţi se aflau în stop cardio-respirator şi nu au mai putut fi resuscitaţi.

„Ambulanţa Vaslui a intervenit în cursul acestei zile de 4 ori la Spitalul Murgeni în decurs de câteva ore. Mai întâi pentru un bărbat de 45 de ani ce trebuia transferat la Spitalul Bârlad cu suspiciunea de gastroenterocolită. Pacientul a fost găsit de echipajul SAJ în stop cardio-respirator. Împreună cu alt echipaj cu medic s-au efectuat manevre de resuscitare, fără succes, fiind apoi declarat decedat. A doua solicitare a fost pentru un bărbat de 68 cu acelaşi diagnostic. A fost transferat în stare gravă la Spitalul Bârlad. A treia solicitare a fost pentru o femeie în vârstă de 50 de ani, găsită în stop cardio-respirator. Nici aceasta nu a răspuns la resuscitare, fiind declarat decesul. A patra solicitare este acum în desfăşurare. Este un bărbat de 54 de ani aflat în stop cardio-respirator. Două echipaje SAJ efectuează acum resuscitare”, au transmis, miercuri seară, reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui, potrivit News.ro.

La ora transmiterii acestei ştiri, autorităţile din Valsui organizează transferul altor 20 de pacienţi internaţi la Spitalul Murgeni, care prezintă simptomatologie digestivă.

„Transferul este coordonat de ISU Vaslui şi va fi efectuat cu ambulanţa de victime multiple şi două ambulanţe SAJ”, au precizat reprezentanţi ai Serviciului de Ambulanţă Vaslui.

De asemenea, de la Iaşi se deplasează spre Murgeni o ambulanţă de victime multiple şi o ambulanţă de terapie intensivă pentru o posibilă agravare a situaţie.

„Toţi pacienţii şi o parte din personalul spitalului au consumat alimente pe baza de peşte, furnizate de o mănăstire din apropiere”

„La ora 18:30, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au fost anunţaţi verbal de DSP Vaslui, referitor la o situatie gravă apărut la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, aflat în subordinea primăriei din localitate. În cursul zilei de 21 noiembrie, toţi pacienţii şi o parte din personalul spitalului au consumat alimente furnizate de o mănăstire din apropiere, pe baza de peşte”, a transmis MS.

Potrivit sursei citate, în cursul nopţii, un pacient a prezentat simptome digestive, vărsături şi diaree. Aceste simptome au apărut, în cursul zilei de 22 noiembrie, şi la alţi pacienţi.

„Până în momentul de faţă s-au înregistrat 3 decese şi 1 pacient în stare grava e internat la Spitalul din Bârlad. Ministerul Sănătăţii a organizat, imediat dupa informare, o celula de criză care a dispus transferul tuturor pacienţilor simptomatici la spitalul din Bârlad, unde există asistenţă medicală de terapie intensivă, precum şi preluarea de probe biologice şi de aliment pentru analiza toxicologică la IML Iaşi. Probe din alimente au fost preluate şi directionate de asemenea către INSP - Centrul de Sanatate Publica din Iasi pentru analize microbiologice”, a arătat MS.

Toxiinfecție de la alimentele primite de pomană, spun autoritățile. Ce spune starețul mânăstirii

Reporterii publicației locale Vremea Nouă l-au contactat pe starețul Mânăstirii din Florești, părintele Iezechiel, care a declarat:

„M-a sunat directrul spitalului, domnul Carp și mi-a spus de nenorocirea care s-a întâmplat! Eu i-am spus că nu cred că e de la noi, fiindcă mâncarea pe care am dus-o ieri acolo am mâncat-o și noi la mânăstire și nu avem nimic. De obicei, noi facem astfel de acte de caritate, iar cum ieri a fost Intrarea în biserică a Maicii Domnului, le-am dus de pomană masă de pește: ciorbă de perișoare din pește și pangasius prăjit. Am ales acest pește special ca să nu aibă oase, știind că masa este pentru suferinzi cu probleme psihice. Încă o dată, repet că nenorocirea de acolo nu are nici o legătură cu masa gătită la noi la bucătărie”, a precizat starețul mânăstirii.

Primarul orașului Murgeni, Eduard Cazacu, a venit de urgență la unitatea spitaliceasă, relatează reporterii Vremea Nouă.

„Sunt alături de directorul spitalului și împreună am luat decizia să nu se mai consume nici măcar apă din spital. Au fost ridicate probe din mâncare, din ce s-a primit de la mânăstire, dar și din apă, pentru că nici nu știi de unde a plecat totul”, a declarat edilul, conform sursei citate.

La rândul său, managerul spitalului din Murgeni, Ionel Carp, a declarat pentru Vremea Nouă:

„Totul debutează cu o diaree puternică, cu vomă și febră, după care pacienții intră direct în stop cardio-respirator. Din momentul în care debutează boala până la stop cardio-respirator timpul este foarte scurt, de circa o oră jumătate. Am convocat toți medicii de acasă și vom mai transporta la spitalul din Bârlad încă 18-20 de pacienți, cu ambulanțe multiple, pe lângă pacienta deja aflată la spitalul din Bârlad. În total, la spitalul din Murgeni sunt internați 142 de pacienți”.