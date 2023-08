ESENTIAL Luni, 28 August 2023, 08:54

​Finalul de august a adus în țară cele mai calde nopți de final de august din ultimii ani, cele mai mari temperaturi fiind și 25-27 de grade Celsius la orele dimineții. Maximele au trecut după prânz de 38 de grade C și vor ajunge la 39 C și luni și marți. Unde a fost cel mai cald?

Racorire la ventilator Foto: Shutterstock

Sâmbătă dimineața au fost +25,4 C la Sulina, +25,1 C la Șiria și +24,9 C la Gura Portiței, dar minime de peste 20 C au fost în mai multe regiuni. Spre exemplu, minima a fost de +20,7 C la Bârlad, de +22,4 C la Cotnari și de +22 C la București Filaret, arată datele ANM.

Sâmbătă la prânz, cel mai cald a fost la București Filaret, +38,8 C, în timp ce la Calafat au fost +37,9 C, iar la Giurgiu, +37,5 C. Au fost maxime de peste 35 C în aproape toate regiunile, inclusiv în Transilvania (+35,5 C la Alba Iulia), în timp ce în zona litoralului maximele au fost mai scăzute (27,7 C la Mangalia).

Duminică dimineață cele mai ridicate maxime au fost în Dealurile de Vest: +26,3 C la Dumbrăvița de Codru și +26,1 C la Șiria. În Dobrogea au fost +23,8 C la Sulina și +23,4 C la Mangalia, iar în Moldova au fost +21,8 C la Vaslui și +20,9 C la Bârnova, lângă Iași, la 400 m alt. La Drăgășani, nu departe de Slatina, minima a fost de +22,2 C, iar la Oravița au fost +23,4 C.

Duminică, temperaturile au trecut după prânz de 37 de grade în Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș, Banat și Crișana. Au fost +38,2 C la Bechet, +38 C la București Filaret, +37,8 la Calafat, +37,6 C la Jimbolia, +37,5 la Supuru de Jos (jud Satu Mare), +37,3 C la Alba Iulia și Sânnicolau Mare și +37,2 C la Săcuieni (Bihor).

Luni, la ora 7, erau +28 C la Oravița și +27 C la Moldova Veche, Șiria și Dumbrăvița de Codru. La Cotnari erau 24 de grade, iar la Râmnicu Sărat, 23 C.

Maximele vor ajunge la +39 C în mai multe regiuni, marți va fi la fel, iar miercuri se va mai răci.