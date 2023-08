ESENTIAL Luni, 21 August 2023, 14:38

HotNews.ro

73

Șoferul care a lovit cu mașina sa un grup de tineri în 2 Mai, provocând moartea a doi dintre ei, fusese ridicat de poliție pentru că i s-au găsit droguri în mașină și eliberat cu mai puțin de o oră înainte de tragicul accident, fără a fi testat. În schimb, tânărul fusese testat pentru consum de alcool. De asemenea, el fusese oprit în trafic de Poliție și cu o zi înainte.

Politie Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Filmul accidentului, prezentat de Poliție

Potrivit șefului IPJ Constanța, Constantin Adrian Glugă, în seara de 19 august, în jurul orei 00:40 un bărbat a sunat la 112 pentru a spune că pe DN39 Vama Veche 2 Mai un autoturism circulă fără să respecte regulile de circulație.

La 02:40 a fost depistat de o patrulă mixtă poliție-jandarmerie pe DN39, au fost legitimați șoferul și pasagerii, iar în mașină au fost descoperite o țigară tip joint și pastile într-un pachet de țigări, a declarat șeful IPJ Constanța într-o conferință de presă.

Șoferul a fost dus cu autospeciala la sediul poliției unde a fost testat etilotest - cu rezultat zero, a spus Glugă, adăugând că nu prezenta semne specifice consumării de substanbțe pshihoactive și a fost lăsat să plece în jurul orei 04:30.

La ora 05:25 a avut loc accidentul în care au murit doi dintre tinerii loviți de mașina condusă de șoferul de 19 ani.

Potrivit șefului Poliției Județene Constanța, un ofițer și doi agenți vor fi cercetați prealabil pentru a se vedea de ce nu l-au testat pe șofer să vadă dacă consumase droguri.

Glugă a spus că după ce a fost lăsat să plece de polițiști tânărul de 19 ani s-a dus și a consumat drogul în altă locație, fiind depistate 9 persoane care ar fi consumat substanțe.

Drogurile ridicate din autoturismul în cauză sunt diferite de cele depistate în organismul șoferului după accident, a afirmat acesta.

Oprit în trafic de Poliție și cu o zi înainte de accident

De asemenea, Glugă a spus că tânărul mai fusese oprit în trafic în seara zilei de 18 august pe raza municipiului Constanța și i s-a atras atenția cu privire la respectarea normelor rutiere.

Tânărul de 19 ani care, fiind sub influența drogurilor, a intrat în plin cu mașina într-un grup de opt oameni la 2 Mai în județul Constanța, omorând doi studenți, ar fi fost consumator de droguri, iar tatăl său îl dusese în Olanda pentru tratament, conform Digi24.

De altfel, anul trecut el a fost prins cu droguri și cercetat de către DIICOT, însă dosarul a fost închis la sfârșitul anului trecut.

Înainte de a se urca la volan și a provoca accidentul, tânărul de 19 ani consumase, conform Poliției, trei tipuri droguri: cocaină, amfetamină şi metamfetamină. În accident, au murit pe loc o tânăra de 20 de ani şi un tânăr de 20 de ani, studenți la Facultatea de Geoegrafie a Universității din București, iar alți trei tineri de 19 și 20 de ani au fost răniţi. Tânărul conducea o mașină Mercedes decapotabilă.

Tânărul a fost cercetat în februarie 2022 de DIICOT pentru deținere fără drept de droguri de risc pentru consum propriu, după ce a fost prins având asupra sa „0,68 g canabis, în vederea consumului”, scrie Libertatea. Procurorii au dispus renunțarea la urmărirea penală, iar în ianuarie 2023 Tribunalul Bucureşti a menținut soluţia.

„Drugs are my life”

Mama tânărului are afaceri în domeniul imobiliar, iar tatăl băiatului este pasionat de maşini, scrie News.ro.

Fotografiile de pe contul de Instagram al băiatului îl prezintă cu diverse vestimentaţii, despre care lasă să se înţeleagă că sunt de firmă, sau urcat pe o maşină de teren, în parcarea din faţa Palatului Parlamentului.

El apare şi cu un tricou pe care scrie ”Drugs are my life”, în condiţiile în care probele prelevate imediat după accident indicau că era sub influenţa mai multor tipuri de droguri.

Băiatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile duminică, prin decizia Judecătoriei Mangalia. Decizia nu este definitivă. El era șofer începător - îşi luase permisul în luna mai a acestui an, au declarat surse judiciare, pentru News.ro.

CITEȘTE ȘI: