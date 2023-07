Articol susținut de ​Universitatea Româno-Americană Luni, 17 Iulie 2023, 11:00

​Universitatea Româno-Americană continuă perioada de înscriere pentru anul universitar 2023-2024 la programele de licență și masterat și a pregătit 20% locuri fără taxă pentru studiile de licență și 10% locuri fără taxă pentru studiile de masterat, la programele de studii în limba română. Viitorii studenți se pot înscrie online până pe 26 iulie 2023 sau în campus până pe 27 iulie, la programele de licență. Pentru programele de masterat, înscrierile se fac online până pe 24 iulie 2023 sau în campus până pe 25 iulie. Înscrierile online se fac la adresa https://admitere.rau.ro, iar cele fizice pe Bulevardul Expoziției 1B, București.

Studenți Foto: Universitatea Româno-Americană

Cei interesați pot alege din peste 30 de programe de studii cu predare în limba română sau engleză, fiecare oferind o multitudine de oportunități și beneficii.

Un proces de admitere adaptat fiecărei specializări

Admiterea la studiile de licență este adaptată la domeniile de specialitate, precum și la pregătirea candidaților. Admiterea se face cu luarea în calcul în media de admitere a mediei de bacalaureat (50%) și a unui atestat/certificat (50%) eliberat de instituții de învățământ preuniversitar și recunoscute de Ministerul Educației sau atestate recunoscute instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine. Olimpicii internaționali și candidații cu nota 10 la bacalaureat sunt declarați admiși cu nota 10. Candidații care nu dețin atestate vor susține o probă de concurs ce constă într-un eseu sau interviu (în funcție de opțiunea lor) privind motivația alegerii Universității Româno-Americane și a domeniului de studiu (facultate / specializare).

Admiterea la programele Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie se face cu luarea în calcul în media de admitere a mediei de bacalaureat (50%) și a probei de concurs (50%), respectiv probă de aptitudini motrice (traseu aplicativ contracronometru – 28 iulie 2023, ora 09:00, Baza Sportivă URA). Pentru programul de studii „Educație fizică și sportivă”, candidații pot prezenta un atestat/certificat din domeniul sportului, recunoscut de Ministerul Educației, în vederea echivalării probei de concurs. Rezultatele se afișează în cel mult 2 zile calendaristice de la data susținerii concursului, la sediul Universității (Bd. Expoziției, Nr. 1B, sector 1, București) și online, în secțiunea dedicată a paginii web www.rau.ro.

Concursul de admitere la studiile de masterat are loc pe 26 iulie 2023 și se face pe bază unui examen scris – eseu/proiect, elaborat în conformitate cu tematica de specialitate afișată, cu luarea în considerare a mediei de licență, în ordinea descrescătoare a mediilor finale, în limita locurilor disponibile. Rezultatele admiterii se afișează în cel mult 4 zile calendaristice de la data susținerii concursului, la sediul Universității și online, în secțiunea dedicată a paginii web: https://www.rau.ro.

Top beneficii financiare și de dezvoltare oferite tinerilor decătreUniversitatea Româno-Americană

Cele mai interesante beneficii care îi așteaptă pe tinerii hotărâți să urmeze studiile de licență sau masterat în cadrul Universității Româno-Americane sunt:

1. 20% din numărul studenților înmatriculați la programele de licență și 10% din numărul celor înmatriculați la programele de masterat cu predare în limba română beneficiază de educație gratuită, fără taxă.

2. Studenții pot studia în alte universități partenere din întreaga lume, pot merge la internship-uri în alte țări, pot experimenta viața de student global, în mai multe colțuri ale lumii și pot alege ceea ce își doresc să facă pe viitor în cunoștință de cauză.

3. Programele de studii universitare de licență și masterat cu predare exclusiv în limba engleză și programele de studii de tip dublă diplomă cu parteneri din SUA, Marea Britanie și Italia. Cele mai noi programe educaționale de tip dublă diplomă în parteneriat cu CITY College, University of York Europe Campus, care vor începe din toamna acestui an și sunt disponibile acum pentru înscrieri, oferă studii de Masterat, cu predare în limba engleză, în Digital Marketing și Social Media, precum și în Relații Economice Internaționale și Studii ale Uniunii Europene. Aceste programe oferă studenților oportunitatea unică de a obține o diplomă de la Universitatea Româno-Americană și o diplomă de la University of York (Marea Britanie) și de a beneficia de o experiență educațională internațională, alături de cadre didactice din străinătate și din România, fără costuri suplimentare în afară de taxa de școlarizare. Pentru înscrierea la aceste programe de masterat, ce are loc până pe 25 iulie, candidații beneficiază de o taxă de studii specială. Informații complete și înscrieri aici.

4. Universitatea Româno-Americană oferă o gamă amplă și diversificată de programe educaționale de înaltă calitate, organizate în 7 facultăți distincte:

Facultatea de Afaceri Internaționale – programele de studii ale facultății vizează dezvoltarea competențelor studenților și acumularea de know-how pe plan internațional în dezvoltarea afacerilor, antreprenoriat și intraprenoriat, internaționalizarea companiilor, managementul intercultural, managementul strategic, inovarea și managementul relațiilor cu clienții pe piețele internaționale, managementul proiectelor cu finanțare internațională, guvernanța economică regională și internațională.

– programele de studii ale facultății vizează dezvoltarea competențelor studenților și acumularea de know-how pe plan internațional în dezvoltarea afacerilor, antreprenoriat și intraprenoriat, internaționalizarea companiilor, managementul intercultural, managementul strategic, inovarea și managementul relațiilor cu clienții pe piețele internaționale, managementul proiectelor cu finanțare internațională, guvernanța economică regională și internațională. Facultatea de Drept – studenții acestei facultăți vor fi pregătiți să ocupe diverse poziții de prestigiu în domeniul juridic. Oportunitățile de carieră pe care le pot urmări sunt variate și cuprind profesii precum magistrați (judecători, procurori), avocați, notari publici, executori judecătorești, consilieri juridici, auxiliari în magistratură, funcționari publici în administrația publică centrală și locală, precum și cadre didactice și de cercetare în învățământul superior juridic.

studenții acestei facultăți vor fi pregătiți să ocupe diverse poziții de prestigiu în domeniul juridic. Oportunitățile de carieră pe care le pot urmări sunt variate și cuprind profesii precum magistrați (judecători, procurori), avocați, notari publici, executori judecătorești, consilieri juridici, auxiliari în magistratură, funcționari publici în administrația publică centrală și locală, precum și cadre didactice și de cercetare în învățământul superior juridic. Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie – are misiunea de a pregăti specialiști în domeniul educației fizice și sportului, precum și în domeniul kinetoterapiei. Acești specialiști sunt dotați cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a se integra cu succes în piața muncii și a contribui la dezvoltarea sectorului sportiv, dar și al recuperării medicale.

– are misiunea de a pregăti specialiști în domeniul educației fizice și sportului, precum și în domeniul kinetoterapiei. Acești specialiști sunt dotați cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a se integra cu succes în piața muncii și a contribui la dezvoltarea sectorului sportiv, dar și al recuperării medicale. Facultatea de Finanțe și Contabilitate – prin programele academice specializate în domeniul financiar și contabil, ce acoperă aspecte variate și domenii inovatoare, studenții vor dobândi cunoștințe de bază despre inovațiile în domeniul financiar, viitorului banilor și plăților, tehnologiile financiare (inclusiv a activelor de tip ”cryptocurrency”), sustenabilitatea finanțelor la nivel național și global, contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune.

– prin programele academice specializate în domeniul financiar și contabil, ce acoperă aspecte variate și domenii inovatoare, studenții vor dobândi cunoștințe de bază despre inovațiile în domeniul financiar, viitorului banilor și plăților, tehnologiile financiare (inclusiv a activelor de tip ”cryptocurrency”), sustenabilitatea finanțelor la nivel național și global, contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune. Facultatea de Informatică Managerială – le asigură studenților săi cunoștințe de specialitate, teoretice şi practice, în conformitate cu cerințele actuale și dinamice ale domeniului „Informatică Economică”. O caracteristică distinctivă a facultății este legătura strânsă cu mediul de afaceri. Încă din anii terminali, studenții au oportunitatea de a intra în contact cu companii din domeniu, dobândind experiență practică valoroasă și aplicând cunoștințele teoretice în contextul real al afacerilor. Această abordare practică contribuie la dezvoltarea abilităților lor profesionale și facilitează tranziția către piața muncii.

– le asigură studenților săi cunoștințe de specialitate, teoretice şi practice, în conformitate cu cerințele actuale și dinamice ale domeniului „Informatică Economică”. O caracteristică distinctivă a facultății este legătura strânsă cu mediul de afaceri. Încă din anii terminali, studenții au oportunitatea de a intra în contact cu companii din domeniu, dobândind experiență practică valoroasă și aplicând cunoștințele teoretice în contextul real al afacerilor. Această abordare practică contribuie la dezvoltarea abilităților lor profesionale și facilitează tranziția către piața muncii. Facultatea de Management–Marketing – are ca misiune formarea specialiștilor în domeniul Managementului și Marketingului, furnizându-le o pregătire amplă, atât teoretică, cât și aplicată. Absolvenții acestei facultăți sunt pregătiți să se integreze rapid și eficient în piața muncii, la diferite niveluri ierarhice. Programul academic al facultății se concentrează pe dezvoltarea competențelor în management și marketing, oferind studenților o perspectivă completă asupra aspectelor cheie ale acestor domenii. Aceștia învață despre strategii de management, planificare strategică, leadership, marketingul strategic și digital, cercetarea de piață și multe alte aspecte relevante.

– are ca misiune formarea specialiștilor în domeniul Managementului și Marketingului, furnizându-le o pregătire amplă, atât teoretică, cât și aplicată. Absolvenții acestei facultăți sunt pregătiți să se integreze rapid și eficient în piața muncii, la diferite niveluri ierarhice. Programul academic al facultății se concentrează pe dezvoltarea competențelor în management și marketing, oferind studenților o perspectivă completă asupra aspectelor cheie ale acestor domenii. Aceștia învață despre strategii de management, planificare strategică, leadership, marketingul strategic și digital, cercetarea de piață și multe alte aspecte relevante. Facultatea de Turism și Managementul Ospitalității – programul academic al facultății acoperă diverse aspecte ale industriei ospitalității, cum ar fi managementul hotelurilor și restaurantelor, serviciile turistice, organizarea de evenimente, marketingul în turism și multe altele. Studenții sunt expuși la cunoștințe teoretice solide, dar și la experiențe practice relevante, pentru a se familiariza cu cerințele și provocările industriei. Prin intermediul programelor academice, studenții sunt pregătiți să funcționeze cu succes la nivel internațional.

5. Oportunități de dezvoltare profesională și personală și un mediu multi-cultural, de care studenții se bucură într-un campus cu dotări moderne, bibliotecă, spații de relaxare și studiu, bază sportivă și cantină. Universitatea Româno-Americană este locul unde se pune accent pe competențele practice ale studenților, antrenate în cadrul evenimentelor tematice sau a internship-urilor naționale și internaționale. Dezvoltarea personală este încurajată prin activități extra-curriculare și colaborări cu alte companii sau instituții. Aceasta este susținută de un corp profesoral de top, ce le oferă cursanților mentorat constant și expunerea la invitați de renume în plan național și internațional.

6. Diplomele emise de universitate sunt recunoscute internațional. Mii de absolvenți ai URA ajung să profeseze în străinătate, în domenii precum administrarea afacerilor, relații internaționale, management, finanțe-bănci, informatică, marketing sau industria ospitalității.

7. Cursuri și activități extra-curriculare susținute de profesori și invitați de la universitățile partenere din întreaga lume.

8. Centre de studii Asiatice și Americane și Departament de Limbi Străine.

9. Cluburi studențești.

10. Cămin-hotel cu 11 etaje și 140 de camere de 1 sau 3 locuri cu baie proprie, plus un restaurant-cantină și cafenele.

Universitatea Româno-Americană le oferă studenților săi abilitățile și cunoștințele necesare pentru a reuși pe piața dinamică a forței de muncă prin colaborarea activă cu mediul de afaceri și cel organizațional, revizuirea și îmbunătățirea programelor de studii, prin implicarea experților din diferite domenii de activitate, facilitarea stagiilor de practică și promovarea învățării continue. Absolvenții Universității Româno-Americane sunt pregătiți pentru a-și construi cariere puternice, pentru a face față cerințelor angajatorilor, fiind echipați cu soft-skills valoroase pe piața muncii, dar și cu o puternică experiență practică.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul universității www.rau.ro.

