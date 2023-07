ESENTIAL Joi, 06 Iulie 2023, 10:51

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a încercat să avertizeze autoritățile încă din toamna anului trecut în privința situației din căminele de bătrâni din județul Ilfov, însă „niciuna dintre autorităţile competente nu a văzut vreo problemă.”

Numeroși vârstnici au fost preluați într-o stare îngrozitoare de la cămine din Ilfov și duși la spital Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Anul trecut, între septembrie şi noiembrie, am apelat autorităţile publice şi serviciul 112 în nenumărate rânduri ca urmare a vizitelor de monitorizare inopinate în cele trei centre din judeţul Ilfov. Niciuna dintre autorităţile competente nu a văzut vreo problemă. Începând cu ianuarie 2023 am început să publicăm rapoartele de monitorizare şi răspunsurile primite de noi. Jurnaliştii de la Centrul de Investigaţii Media şi Buletin de Bucureşti - le-au preluat şi au completat cu propria documentare de tip `follow the money`”, a precizat CRJ pe Facebook.

Reacţia guvernului? Să închidem gura CRJ-ului adică să nu mai intre în centre. Nu mai reluăm discuţia despre tratatele internaţionale la care România este parte.

Răspunsul CRJ: sesizarea organelor de cercetare penală cu privire la încălcarea drepturilor omului din centrele din Ilfov.

„Aflăm acum cu uimire că acelaşi ministru al muncii care acum 3 luni ne spunea că nu se poate face nimic, furnizorii au actele în regulă, CRJ este de rea credinţă - cere conducerii ANPIS să le retragă licenţa de funcţionare. Aceeaşi conducere care acum câteva luni ne trimitea un răspuns cum a construit `un eşantion` de persoane cu dizabilităţi care au răspuns că e minunat în Centrul Armonia.”, a adăugat Centrul pentru Resurse Juridice.

O operațiune de amploarea a Poliției Române și DIICOT a avut loc marți dimineață când au descins la trei azile pentru persoane vârstnice din județul Ilfov. Aproximativ 100 de persoane erau ținute în condiții inimaginabile, flămânde și fără îngrijire medicală, de două grupuri infracționale, potrivit IGPR.

Două instituții publice cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sunt vizate, de asemenea, de o anchetă. Locuitorii din Voluntari au povestit că bătrânii stăteau dezbrăcați la gardul centrelor și cerșeau bani sau mâncare trecătorilor.

Bătrâni erau ținuți ca-n lagăr în cămine private din Voluntari, cu răni până la os și plini de fecale: „Condițiile de la Auschwitz. Cerșeau la gard, în pielea goală"

Condițiile teribile din căminele de bătrâni au fost dezvăluite încă din luna februarie 2023 de o investigație jurnalistică a publicațiilor Buletin de București și Centrul de Investigații Media.

Medicii care i-au preluat pe bătrânii din azilele groazei sunt șocați: „Au fost depistate obiecte străine în stomac. Nasturi și mărgele. Probabil că de foame și-au mâncat hainele”.

