ESENTIAL Luni, 12 Iunie 2023, 10:38

Vlad Barza • HotNews.ro

0

În China au fost valuri de căldură și în luna mai, cu maxime de peste 40 de grade, dar luna iunie a adus temperaturi mult peste normal, mai ales în nord. S-a înregistrat și maxima absolută pentru iunie la nivelul întregii țări: +48,5 C.

Canicula Foto: Shutterstock

În iunie au fost în fiecare zi peste 40 de grade, în timp ce în ultimele patru zile maximele au trecut de 45 de grade în China, și cu peste 15 grade față de normalul perioadei.

Pe 11 iunie, la stația meteo de la lacul Aidinghu, în provincia Xinjiang, au fost +48,5 C, maxima absolută pentru iunie în China. La o altă stație a fost înregistrată valoarea neoficială de +48,8 C. Informațiile au fost compilate de climatologul M Herrera, cunoscut pentru pagina web și contul de Twitter „Extreme Temperatures Around The World”.

Cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în China a fost de +50,5 C, în iulie 2017, în orașul Turpan, tot în provincia Xinjiang.

Turpan este cel mai „fierbinte” oraș din China, iar în ultimele șase zile maximele au trecut de 40 de grade, culminând cu +46,9 C pe 12 iunie. Minima nocturnă a fost de +31,1 C.

China, fiind o țară uriașă, este martora unor diferențe mari de temperatură: când în Xinjiang erau peste 45 de grade, în Tibet și în alte zone de mare altitudine maximele erau sub 6 grade.